Müden. Die 67-Jährige Radfahrerin wurde von einem 83-jährigen Autofahrer auf der K 39 erfasst. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Auf der Kreisstraße 39 in der Ortschaft Müden im Landkreis Gifhorn ist es am Samstagmorgen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie die Polizei Gifhorn berichtet, befuhr eine 67-jährige Radfahrerin gegen 7.20 Uhr die Straße Am Bahnhof in Richtung Flettmar. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste sie dort ein 83-jähriger Fahrer eines hinter ihr fahrenden PKW.

Durch das Unfallgeschehen zog sich die 67-Jährige tödliche Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Im Einsatz waren neben mehreren Beamten der Polizeiinspektion Gifhorn und dem Polizeikommissariat Meinersen auch ein Rettungswagen sowie eine Notärztin. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße 39 zwischen Müden und Flettmar (Bahnhof) bis 10.30 Uhr voll gesperrt.

red