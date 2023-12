Gamsen. Ein halbes Jahr nach dem Brand der Aldi Filiale in Gifhorn-Gamsen tut sich was an der Hamburger Straße. Das ist bisher bekannt.

Nach dem folgenschweren Brand der Gifhorner Aldi-Filiale im Gamsener Einkaufszentrum Hamburger Straße im Juni tut sich plötzlich einiges. Kunden des provisorischen Aldi-Verkaufszelts können miterleben, wie Bauarbeiter nebenan die Brandruine der ehemaligen Diskothek Bierdorf entsorgen. Nach dem Feuer dort 2004 herrschte jahrelang Stillstand.