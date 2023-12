Gifhorn. Zu einem Unfall ist es am Donnerstagabend an einem Gifhorner Kreisverkehr gekommen. Polizisten fällt bei der Unfallaufnahme etwas auf.

Zu einem Unfall ist es am Donnerstagabend am Kreisen an der Braunschweiger Straße gekommen. Das teilt die Polizei Gifhorn mit. Demnach hat eine 21-Jährige ihren VW Polo gebremst, um einem Fußgänger die Querung zu ermöglichen.

Polizisten bemerken Alkoholgeruch

Das bemerkte eine 61-Jährige in ihrem Peugeot 107 zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Schaden. Polizeibeamte bemerkten einen Alkoholgeruch in der Atemluft der 61-Jährigen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Anfangsverdacht - die Kontrolle ergab 0,53 Promille. Nun wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr eingeleitet. Die Frau musste eine Blutprobe abgeben, Polizisten beschlagnahmten den Führerschein.

