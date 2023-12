Meinersen. Die Täter brachen dafür zwei Zufahrtstore der Firma aus der Dieckhorster Straße in Meinersen auf. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte brachen am Samstag, 16. Dezember, zwischen 22.50 Uhr und 23.30 Uhr bei einer Firma an der Dieckhorster Straße ein und stahlen Metallschrott, so die Polizei Gifhorn. Die Täter hätten dafür zwei Zufahrtstore und einen Container aufgebrochen. Aus diesem entwendeten sie Schrott im Wert eines niedrigen, fünfstelligen Betrages.

Zum Abtransport müssen die Täter ein größeres Kraftfahrzeug benutzt haben, sagt die Polizei weiter. Die Polizei Meinersen leitete ein Strafverfahren ein und sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05372) 97330 entgegen.

red