Meine. Die Gemeinde will und muss die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer im kommenden Jahr anpassen. Das sind die Gründe.

Noch ist die Messe nicht abschließend gelesen, aber es zeichnet sich ab, dass die Gemeinde für 2024 an der Steuerschraube drehen und die Hebesätze erhöhen wird. Vorerst sprach sich der Gemeinderat nur dafür aus, in Verbindung mit den anstehenden Haushaltsberatungen darüber zu sprechen. Aufgrund eines sich drohenden Defizits von 350.000 Euro im Ergebnishaushalt wird an dieser Entscheidung kaum ein Weg vorbeiführen.