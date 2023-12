Gifhorn. Die einstigen Humboldt-Gymnasiasten gründen ein Start-Up und gewinnen mit ihrer Smartphone-App in Kürze mehr als 10.000 Nutzer.

Wie baut man aus Unterlegscheiben eine hübsche Rose? Eine Solar-Gartenlampe in Holzdesign? Oder ein Mini-Lastenrad? Wer dafür und für Hunderte von weiteren Do-It-Yourself-Projekten (DIY) Schritt-für-Schritt-Anleitungen sucht, wird seit Oktober in der Smartphone-App „Dehyves“ fündig. Und wer hat sie erfunden? Zwei gebürtige Gifhorner, die um diese App in Berlin ein Start-Up gegründet haben.

„Ich war vergangenes Jahr im April gerade dabei, ein altes Motorrad zu restaurieren“, erzählt Kai Baum. Dabei sei dem 25-jährigen Hobby-Handwerker, der 2016 sein Abitur am Humboldt-Gymnasium in Gifhorn gemacht hatte, etwas aufgefallen, als er nach Informationen danach suchte, wie er genau vorgehen muss: „Tik-Tok-Videos sind dafür zu kurz, Youtube-Videos zu lang und Foren veraltet.“ Vor allem sei es nervig, Videos hin- und herzuspulen. „Da dachte ich, das kann man doch besser machen.“ Aus dem gedanken wurde die Tat.

Die App der Gifhorner lebt von der Community, die ihr Wissen teilt

Ihm schwebte eine App vor, die lauter Schritt-für-Schritt-Anleitungen anbietet, ähnlich wie in Kochbüchern. Eine App, bei der jeder kostenlos Anleitungen down- aber auch uploaden kann. Denn aus eigener Erfahrung wusste er, dass viele Menschen auch gern zeigen, was sie geschaffen haben und wie sie es gemacht haben. „Die App lebt von der Community, die Spaß daran hat, kostenlos ihr Wissen zu teilen.“

„Ich habe einfach angefangen zu programmieren“, so Baum, der auch schon ein paar andere Kleinfirmen gegründet und sich das Programmieren selbst beigebracht hatte. Für das Programm brauchte er etwa fünf Monate, nach einem Jahr stand auch ein Finanzierungsplan und die Firma zusammen mit seinem Freund Gamal Chaouki, den er schon seit der fünften Klasse kennt. Langfristig sollen Partner wie Baumärkte und Werkzeughersteller eingebunden werden. So könnte man zum Beispiel auch gleich mit einem Klick die nötigen Materialien und Werkzeuge zu einem Projekt online bestellen. Außerdem könnten diese über die App der Ex-Gifhorner ganz neue Zielgruppen erschließen.

Die App ging ab vergangenen Oktober viral

„So eine App gab es noch nicht“, wusste Baum schon am Anfang. Das war dann wohl auch der Grund, warum sie beim Start im vergangenen Oktober viral ging: Innerhalb von vier Wochen hatte sie schon mehr als 10.000 Nutzer. Und es werden immer mehr. „Die haben uns die Plattform gestürmt und eigene Projekte eingestellt“, freut er sich. Erst recht, seitdem er die App auf Tiktok bewirbt. Offenbar hatten einige von Ihnen nur auf die richtige Gelegenheit gewartet, ihre Projekte publik zu machen, vermutet der 26-jährige Gamal Chaouki, der sein Abi ebenfalls am HG erworben hatte. Denn: „Die hatten die Fotos wohl schon längst auf dem Handy“, so schnell sei das gegangen. Seiner Meinung sei es auch ein Vorteil, dass sich die Projekte-Macher nicht gleich immer mit Gesicht und Video präsentieren müssen. Das sei für manche dann doch zu viel der Selbstdarstellung.

Nun sitzen die beiden Gründer in ihrem „Creative Space“ in Berlin Mitte, in einem alten Industrie-Loft der Software-Firma „Layer4“, für die Baum schon vorher als Programmierer tätig war und zu der es auch familäre Bindungen gibt. Derzeit seien er und sein Freund gerade dabei, alles einzurichten. Nach Gifhorn kommen die beiden trotzdem immer noch häufig, wie Baum berichtet: „Das Motorrad steht immer noch dort. Außerdem habe ich ein altes Boot gekauft, das ich wieder herrichten will.“ Manche Arbeiten daran dürften wohl auch bald auf „Dehyves“ zu sehen sein.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden! Und: Hören Sie auch in unseren tagesaktuellen Podcast „5NACH5“ rein!