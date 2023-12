Meine. Der Haushalt der Samtgemeinde Papenteich steht für 2024 rosiger da, als noch vor wenigen Wochen gedacht. In diese Projekte soll investiert werden.

Die Samtgemeinde kann finanziell entspannter ins neue Jahr starten, als es beim Einbringen des ersten Haushaltsentwurfes den Anschein hatte. Grund hierfür sind die Schlüsselzuweisungen, die mit knapp 10,6 Millionen Euro um rund 1,3 Millionen Euro höher ausfallen als Anfang November veranschlagt.

Diese frohe Botschaft überbrachte Kämmerin Petra Wieloch der Politik im Finanzausschuss. Der Grund für den warmen Segen ist, dass sich die Steuereinzahlungen der Mitgliedsgemeinden im maßgeblichen Zeitraum verringert haben. Die Finanzkraft der Gemeinden ist auch der Indikator für die Verteilung von 205.000 Euro innerhalb der Samtgemeinde. Dabei geht die wirtschaftsstarke Gemeinde Schwülper das vierte Jahr in Folge leer aus. Das meiste Geld aus diesem Topf geht an die Gemeinden Rötgesbüttel (61.003 Euro) und Meine 853.937 Euro).

Mit 3,67 Millionen Euro fällt die Kreisumlage gegenüber dem ersten Entwurf um 308.000 Euro höher aus. Dennoch wird die seit 2019 stabile Samtgemeindeumlage (4,65 Millionen Euro) auch für 2024 nicht steigen.

Das 1,3-Millionen-Euro-Plus im Finanzhaushalt wandert in die Schuldentilgung und in die Finanzierung der Investitionen. Mit 20 Prozent Eigenkapital sieht die Kämmerin die Samtgemeinde gut aufgestellt. „Das ist eine sehr gesunde Finanzierung.“

Die Samtgemeinde investiert 6,6 Millionen Euro

Der Etat beinhaltet Investitionen von 6,6 Millionen Euro. Die dicksten Brocken sind die Neubauten der Schulsporthalle in Vordorf (1,68 Millionen Euro) sowie der Feuerwehrhäuser in Rötgesbüttel (1,47 Millionen Euro) und Abbesbüttel (300.000 Euro Planungskosten). Für die energetische Sanierung des Ratshauses sind 300.000 Euro veranschlagt, für die Planung eines Anbaus an die Grundschule Adenbüttel (50.000 Euro) und den Ausbau der Ganztagsschule in Meine weitere 642.000 Euro. Das Gremium segnete zudem die mit Kosten von 2,55 Millionen Euro veranschlagte Auflösung der Meiner Grundschul-Außenstelle Grüner Weg ab.

Die Krux in Etat-Entwurf und Finanzplanung im Papenteich war lange Zeit, dass Vorhaben, die die Politik empfohlen hatte, in einer Größenordnung von mehreren Millionen Euro nicht eingepreist waren. Stattdessen wurden sie auf der stetig wachsenden Liste nicht berücksichtigten Maßnahmen geparkt. Mit den jüngsten Entscheidungen ist diese Liste von acht auf drei Seiten geschrumpft. „Sie enthält nur noch Dinge, die überwiegend noch nicht entscheidungsreif sind“, berichtete Wieloch.

Der Finanzausschuss behandelt überdies auch Sachthemen. Um finanzielle Risiken zu minimieren, folgte das Gremium mit großer Mehrheit dem Antrag von Ingrid Richter (CDU), wonach der Bau der Skateranlage in Groß Schwülper nur in Angriff genommen wird, wenn Mittel aus zwei relevanten Fördertöpfen fließen. Auch dann wäre die Samtgemeinde beim mit 450.000 Euro veranschlagten Vorhaben mit rund 68.000 Euro im Boot. „Das ist eine freiwillige Leistung“, mahnte Randolf Moos (SPD): “In Anbetracht der Tatsache, dass wir auch den Bau von Feuerwehrhäusern schieben, dürfen wir nicht riskieren, auf viel Geld sitzenzubleiben.“

