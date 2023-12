Gifhorn. Der Gifhorner Kreisverband der Grünen übt scharfe Kritik an dem Anti-Regenbogen-Blatt der AfD.

Die Empörung über den Flyer der Alternative für Deutschland (AfD), der derzeit im Landkreis Gifhorn verteilt wird, ist groß. Experten und Gleichstellungsbeauftragte üben scharfe Kritik an dem Faltblatt, das in reißerischer und diffamierender Weise Minderheiten kritisiert. Jetzt hat sich auch der Gifhorner Kreisverband der Grünen dazu geäußert.

„Der Flyer ist ein weiterer Versuch, unsere Gesellschaft zu spalten. Ein weiterer Angriff auf unsere Demokratie. Wir sehen das genauso wie die Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises, die darin einen „massiven Angriff auf Minderheiten“ sehen. Eltern lieben ihre Kinder und wollen sie schützen, das nutzt die AfD aus, um Angst zu schüren und unsere Gesellschaft zu spalten“, sagt Anke Klitzke, Sprecherin des Grünen-Kreisverbandes Gifhorn. „Pädophilie mit der queeren Bewegung in Verbindung zu bringen, schürt Vorurteile und wohin das führen kann, haben wir in Deutschland schon einmal erlebt. Eltern wird Angst gemacht, dass ihre Kinder in Kitas nicht sicher sind. Unsere Gesellschaft ist vielfältig und Kinder sollten diese Vielfalt erleben können, in Kitas und Schulen. Aber die AFD verbreitet falsche Zusammenhänge und vergiftet das Verhältnis zwischen Eltern und Erzieherinnen und Erziehern in den Kitas“, kritisiert Klitzke.

Die Gifhorner Grünen machen außerdem in einer Pressemitteilung deutlich, dass Gesellschaft und Demokratie für den Schutz der Familien stehen und Familien alle Farben des Regenbogens haben können.

red