Adenbüttel. Die jetzige Gemeinwesen-Mitarbeiterin Mona Hoffmann wird die Gemeinde am 14. Februar aus privaten Gründen verlassen. Die Stelle soll neu besetz werden.

Zwei wichtige Personalien gab es im Gemeinderat. Martin Bartens (GfG) gab sein Mandat aus persönlichen und privaten Gründen zurück. Für ihn rückte Albert Finkbeiner (GfG) nach, der auch Bartens‘ Sitz im Bauausschuss übernahm. Und Gemeinwesen-Mitarbeiterin Mona Hofmann wird die Gemeinde am 14. Februar aus privaten Gründen verlassen. Die Stelle für das Projekt „Gute Nachbarschaft“ soll wiederbesetzt werden.

Seit dem 15. Mai hatte sich Hofmann Gedanken über mehr Miteinander gemacht. Sie stellte am Montagabend im Gasthaus Michels einen eindrucksvollen Zwischenstand vor. In Aktiven-Interviews traf sie Vertreter von 14 Vereinen und Gruppen, um sich über den Stand zu informieren. Fazit: Die Pandemie wurde gut überstanden, aber viele Vereine leiden an Überalterung. Schon etabliert sind das Marktcafé, das seit dem 15. Juni parallel zum Thibergmarkt stattfindet, der Mitbring-Abend, bei dem Hofmann durch die Gemeinde an verschiedenen Orte reiste und Bürger traf, der Mittagstisch, der zweimal im Monat im Bürgerhaus stattfindet und inzwischen ausgebucht ist, der Streetart-Workshop mit Jugendlichen, die eine „legale Wand“ verschönerten, und der Kreativabend, der ebenfalls zweimal im Monat angeboten und gut besucht wird.

Ein Outdoor-Basketball-Korb wäre für die Jugend in der Gemeinde schön, sagte Hofmann, einen Jugendtreff dagegen können sich die Jugendlichen in der Gemeinde eher nicht vorstellen. Sie gehen in die Treffs nach Rethen oder Didderse. Die Senioren wünschen sich mehr Informationen zu Sicherheit und mehr Mobilität. Hofmanns weitere Ideen sind ein Bürgerfrühstück und ein Kinderfest in Rolfsbüttel sowie eine ÖPSV-Strategie (öffentlicher Personenschienennahverkehr) und ein Mobilitätsprojekt.

Adenbüttel begeht im Jahr 2026 seinen 800. Geburtstag

Dass in Rolfsbüttel derzeit eher weniger los ist, liegt daran, dass sich rund 30 Bürger mit den Jubiläumsfeiern im kommenden Jahr beschäftigen. Dann wird die Ortschaft 750 Jahre alt. Im nächsten Jahr, so kündigte Bürgermeisterin Doris Pölig (MGA) an, werde man auch einen Arbeitskreis in Adenbüttel gründen, das 2026 seinen 800. Geburtstag begeht.

Vorbehaltlich der Ratifizierung des angedachten Landesgesetzes verzichtete der Rat einmütig auf die Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 bis 2022. Sie werden somit nur noch genehmigt. „Das spart 25.000 Euro Prüfgebühr und entlastet den Landkreis“, sagte Pölig. Der letzte vom RPA des Landkreises geprüfte Abschluss von 2017 hatte einwandfrei bestanden.

Offiziell gewidmet wurde nach bereits erfolgter Abnahme die Straße „Mühlenblick“. Einstimmig nahm der Rat die Sachspende eines Bürgers an, der im Rahmen seines Bauvorhabens an der Bergstraße eine Seitenbefestigung geschaffen hatte. Sie darf bestehen bleiben, weil sie vielfältig als Ausweichstelle für den Begegnungsverkehr und als Wendemöglichkeit benutzt wird.

