Gifhorn. Die Konzertkasse im Steinweg schließt zum 31. Dezember. Die Stadthalle reagiert darauf mit der Eröffnung eines eigenen Ticketbüros.

Für das Publikum der Stadthalle Gifhorn war die Konzertkasse im Steinweg seit vielen Jahren die erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um Eintrittskarten und Abonnements. Doch diese wird zum 31. Dezember dauerhaft geschlossen. „Wir bedauern diese Entscheidung sehr. Für uns entstand dadurch Handlungsbedarf, um weiterhin vor Ort die Beratung von Abonnenten und Kartenkäufern gewährleisten zu können“, erklärt Stadthallen-Sprecherin Stefanie Schrader. Jetzt hat die Stadthalle entschieden, so schnell wie möglich eine eigene Ticketkasse einzurichten. Diese wird direkt in der Stadthalle angesiedelt sein und sowohl den Abo- und Einzelkartenverkauf für die Stadthalle übernehmen als auch die meisten anderen bisherigen Ticket-Dienstleistungen der Konzertkasse am Steinweg. „Für Gifhorn und die Stadthalle ist eine neue, eigene Ticketkasse ein großer Gewinn“, ergänzt Schrader, „denn so wird es weiterhin einen Kartenverkauf mit guter Beratung geben für ein breit gefächertes Angebot an Veranstaltungen.“

Abonnements für die neue Spielzeit 2024/25 sind voraussichtlich ab Mai erhältlich und dann direkt über das neue Ticketbüro der Stadthalle zu beziehen. Abonnentinnen und Abonnenten erhalten alle relevanten Informationen zusammen mit dem neuen Programmheft, das Ende April 2024 erscheint. Einzelkarten für alle Vorstellungen der Stadthalle Gifhorn sind nach dem 31. Dezember weiterhin auf der Website www.stadthalle-gifhorn.de erhältlich, als auch bei der Konzertkasse des Kulturvereins, im Steinweg 3 in Gifhorn.

Zwischen Ostern und Pfingsten soll die Konzertkasse öffnen

Stadthallen-Gutscheine, die während der Corona-Pandemie als Ersatz für abgesagte Abo-Vorstellungen ausgegeben wurden, bleiben weiterhin gültig und können später bei der hauseigenen Ticketkasse in der Stadthalle eingelöst werden. Inhaber solcher Gutscheine brauchen aktuell nichts zu unternehmen. Bei Gutscheinen, die von anderen Anbietern ausgestellt wurden, empfiehlt die Stadthalle, dass Inhaber solcher externen Gutscheine sich direkt an die Stelle wenden, bei der sie erworben wurden. In der Regel ist die zuständige Stelle auf den Gutscheinen externer Anbieter aufgedruckt.

Der genaue Zeitpunkt, zu dem die neue Ticketkasse eröffnen wird, steht noch nicht fest, aber die Vorbereitungsarbeiten laufen schon mit Hochdruck und im Frühjahr soll es losgehen. „Zwischen Ostern und Pfingsten werden wir unsere Abonnentinnen und Abonnenten dann sicher auf ein Glas Sekt zum Eröffnungsevent der neuen Kassenräumlichkeiten begrüßen dürfen“, schätzt Schrader.

