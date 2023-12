Gifhorn. Nicht überall in der Stadt Gifhorn ist Feuerwerk erlaubt. Brandschützer thematisieren Gewalt gegen Einsatzkräfte.

Der Handel macht schon ordentlich Werbung für den Verkauf von Feuerwerk, der am 28. Dezember bundesweit startet. Groß ist das Angebot an Böllern, Batterien und Raketen, um den Beginn des neuen Jahres möglichst bunt und laut zu feiern. Am 31. Dezember und 1. Januar dürfen es alle volljährigen Personen knallen lassen. Jugendliche ab 14 Jahren nur unter Aufsicht von Sorgeberechtigten. Wer in Gifhorn „Böllern“ möchte, darf dies allerdings nicht überall tun.

Es gibt Verbotzonen in Gifhorn

Die Kommunen haben die Möglichkeit, Einschränkungen wie Verbotszonen festzulegen. Die gelten zunächst mal allgemein in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlicher Gebäude wie Fachwerkhäuser oder Anlagen. Unter unmittelbarer Nähe ist ein Abstand von 300 Metern zu verstehen. Im Besonderen gilt dies in Gifhorn zum Beispiel im Steinweg und rund um den Steinweg, Cardenap, in der Torstraße, der Celler Straße und im überwiegenden Teil des Ortsteils Winkel.

Ganz generell ist im Umgang mit Feuerwerkskörpern Vorsicht geboten. Anlass zur Sorge hat die Gifhorner Polizeistation allerdings ob der jüngsten Erfahrungen nicht. „Vergangene Silvester war es sehr ruhig, es gab bis auf mehrere Kleinbrände in Walle, Ettenbüttel, Calberlah und Weyhausen keine erwähnenswerten Vorfälle“, sagt Polizeisprecher Christoph Nowak. Auffällig seien hingegen die vielen Trunkenheitsfahrten gewesen und er appelliert eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer: „Hände weg vom Steuer nach Alkoholgenuss!“

Auch die Feuerwehren sehen dem Jahresende gelassen entgegen. „Der Kreisfeuerwehr sind aus den vergangenen Jahren keine Fälle von Gewalt gegen Feuerwehrleute im Landkreis Gifhorn zu Silvester bekannt. Alle Feuerwehrleute im Landkreis üben Ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus, was von den meisten Bürgern auch hoch angesehen und respektiert wird“, betont Pressesprecher Carsten Schafhauser.

Grundsätzlich werde aber auch dieses Problem in den Feuerwehren thematisiert. Schaffhauser: „Sollte es zu einem Zwischenfall kommen, wird die Einsatzleitung entscheiden, ob die Feuerwehrkräfte sich zurückziehen müssen und somit erst einmal keine Hilfe leisten können.“ Damit im Fall der Fälle Hilfe schnell zu Stelle ist, bittet die Feuerwehr zu Silvester folgende Tipps zu beachten:

Die Gifhorner Straßen sind freizuhalten

Sollten kurz nach Mitternacht Fahrzeuge durch die Straßen fahren, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich um Feuerwehrkräfte auf dem Weg zum Feuerwehrhaus handelt, auch wenn vorher keine Sirene zu hören war. Es sollten keine Feuerwerkskörper, insbesondere Batterien, mitten auf die Straße gestellt, beziehungsweise nach dem Abbrennen an den Straßenrand geschoben werden.

In Notzugängen oder Feuerwehrzufahrten und insbesondere vor Hydranten nicht parken. Auch bei privaten Partys darauf achten, dass die Fahrzeuge – häufig stehen die Fahrzeuge bis zum nächsten Tag – nicht die Wege von Einsatzkräften behindern. Dazu gehört es auch in schmalen Straßen so zu parken, dass nicht nur Autos, sondern auch Lastkraftwagen durchfahren können.

Nabu appelliert, auf Knaller zu verzichten

Der Naturschutzbund (Nabu) weist nachdrücklich auf die Auswirkungen von Knallern auf Tiere und Umwelt hin: „Wildtiere sind Licht und Lärm schutzlos ausgeliefert. Stresssituationen können für sie lebensbedrohliche Folgen haben. Auch die Natur wird unter Stress gesetzt.“ Der Nabu appelliert daher an alle, auf Silvesterböller zu verzichten oder sie zu reduzieren, um Böden und Gewässer vor der zusätzlichen Belastung zu schützen und Wild- und Haustiere nicht in Panik zu versetzen.