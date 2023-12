Hillerse. Darum ist aus Eröffnung des neuen Supermarkts 2023 nichts geworden. Auf diese Lösung setzen Investor und Gemeinde Hillerse jetzt.

Der in die Jahre gekommene Netto-Markt in Hillerse wid zur unendlichen Geschichte. Anfang 2022 hatte der Eigentümer-Fond Slate zuverischtlich verkündet: Abriss noch 2022, Eröffnung des Neubaus Mitte 2023. Doch Ende 2023 steht der alte Markt noch immer, erkennbar in die Jahre gekommen.