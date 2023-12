Gifhorn. Bolzplätze sind rar in Gifhorn. Der in der Flutmulde soll nun saniert werden. Doch der Rat der Stadt ärgert sich über den MTV Gifhorn.

Erst die Brawo-Arena in der Flutmulde, dann ein Pickleball-Feld des MTV - und ein offener Bolzplatz für Jugendliche bleibt auf der Strecke? Darüber ärgern sich einige Gifhorner Ratsmitglieder, die sich mit dem Thema Multifunktionsplatz während der Ratssitzung beschäftigten. Anlass war ein Schreiben des MTV Gifhorn, der für den Platz das alleinige Nutzungsrecht beantragt hatte. Im Gegenzug will der MTV 30.000 Euro an die Stadt zurückzahlen. Diese Summe erhielt der Verein seinerzeit als städtischen Zuschuss beim Bau des Platzes.