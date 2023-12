Gifhorn. Zweimal ignorierten Autofahrer die Vorfahrt. An der Teichgutkreuzung und in Adenbüttel kam es zum Crash, mehrere Menschen sind verletzt.

Gleich zweimal hatten Autos am Mittwoch auf Gifhorns Straßen Unfälle: An der Kreuzung der Kreisstraßen 4 und 7, der sogenannten Teichgutkreuzung, krachten um 10.25 Uhr zwei Wagen ineinander, erklärt die Polizei. Ein 31-Jähriger fuhr mit seinem Ford Ranger aus Weißenberge in Richtung Groß Oesingen. An der Kreuzung nahm er einem 87-Jährigen die Vorfahrt, der mit seinem VW Polo Richtung Wesendorf fuhr. Die beiden Autos kollidierten. Der 87-jährige Mann verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden, der VW hat einen Totalschaden.

Auf der Hauptstraße in Adenbüttel die Vorfahrt genommen - es kommt zum Unfall

Der zweite Unfall hat sich um 17.30 Uhr in Adenbüttel ereignet. Eine 56-Jährige fuhr mit ihrem Volkswagen Scirocco auf der Hauptstraße in Richtung Süden. Als sie in die Straße An der Masch einbog, übersah sie einen Skoda Octavia, der in Richtung Neubrück fuhr und nahm dem Fahrer die Vorfahrt. In dem Fahrzeug saßen ein 40-jähriger Fahrer und dessen 5-jähriger Sohn. Es kam zum Unfall. Die Insassen beider Fahrzeuge verletzten sich leicht. Sowohl der Volkswagen als auch der Skoda mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Kreuzung für den Verkehr vollständig gesperrt.

red