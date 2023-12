Ribbesbüttel. Das Ziel von 10.000 Euro für Witwe und Tochter war bereits nach wenigen Tagen erreicht. Die Spendenaktion geht bis Januar weiter.

Das Spendenziel von 10.000 Euro war innerhalb von wenigen Tagen erreicht, sagt Sebastian Lehmensieck. Er hatte die Spendensammlung für eine Witwe und ihre nicht einmal ein Jahr alte Tochter organisiert, nachdem Kai, der 49-jährige Vater der jungen Familie, am 22. November an Darmkrebs gestorben war. Nun sagt der Freund der Familie: „Vielen Dank an alle Unterstützer! Die Spenden helfen immens weiter!“

Denn die Mutter im Alter von Ende 30 sei immer noch in der Elternzeit, könne noch nicht gleich wieder arbeiten gehen. „Und da ist es schon eine Hausnummer, wenn der Hauptverdiener wegbricht“, so Lehmensieck, „die Mutter steht ohne nichts da.“ Das Geld gebe ihr nun erst einmal eine finanzielle Sicherheit.

Lehmensieck freue sich über die große Solidarität, die die Familie über die Spendenplattform GoFundMe erfahren habe. „Fremde Menschen haben plötzlich große Summen gespendet“ - die größte sei 350 Euro groß gewesen. Es hätten aber auch viele Menschen aus der Umgebung zusätzliche Hilfen angeboten, zum Beispiel zu helfen, indem sie den Hund mal Gassi führten.

Ribbesbütteler war drei Monate vor Diagnose Vater geworden

Dass die 10.000 Euro so schnell zusammenkommen, damit habe niemand gerechnet, sagt der Organisator. „Wir dachten, es wäre schon mega, wenn 2000 Euro gespendet würden.“ Die Möglichkeit, weiter zu spenden, wolle Lehmensieck noch wenigstens bis zum Anfang des lommenden Jahres erhalten. Und tatsächlich waren zum Zeitpunkt der Recherche für diesen Artikel sogar schon 590 Euro über dem Ziel eingegangen. Insgesamt verzeichnet die Plattform 368 Spender.

Kai war erst im vergangenen Februar Vater seiner Tochter geworden. Nur knapp drei Monate später erhielt er die Diagnose Darmkrebs, weitere vier Monate später starb er. Es sei „ein harter Kampf mit vier schweren Chemotherapien und vielen, vielen Schmerzen“ gewesen, so Lehmensieck auf der Internetseite der Spenenkampagne. „Kai, ein Kerl wie ein Baum mit einem Herzen aus Gold, kämpfte für seine junge Familie. Doch leider hatte der Krebs schon den Rücken befallen.“ Die Freunde rund um Sebastian Lehmensieck starteten nach dem Tod den Spendenaufruf für die hinterbliebene Ehefrau und die gerade mal zehn Monate alte Tochter.

Link zur Spendenaktion: https://gf.me/v/c/mdcp/unser-kai-ist-gegangen .