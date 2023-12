Gifhorn. Polizei und Ordnungsamt der Stadt Gifhorn gehen gemeinsam auf Streife. Dabei wird auf dem Steinweg eine Sache klar.

Beamte der Polizei und Mitarbeiter des Ordnungsamts sind am Dienstagnachmittag zwischen 14 und 16 Uhr gemeinsam in Gifhorn auf Streife gegangen. Das teilt die Polizei mit. Demnach machten sich zwei Streifen-Paare, bestehend aus jeweils einem Polizisten und einem städtischen Mitarbeiter, auf den Weg durch die Fußgängerzone.

Das Augenmerk lag bei der Aktion auf dem Weihnachtsmarkt, außerdem gibt es eine neue Verkehrsregelung auf der Hindenburgstraße im Bereich des Steinwegs. Dort ist die Straße für Fahrzeuge nicht mehr passierbar.

Hindeburgstraße: In Höhe Steinweg sollen Schilder Abhilfe schaffen

Dort stoppten die Ordnungshüter in der kurzen Zeit nahezu 50 Autofahrer beim Versuch, die Straße zu befahren. Das ist für die Stadt Gifhorn Grund, die Beschilderung nachzurüsten. Gelbe Blinklichter am Beginn der Fußgängerzone sowie die Zeichen „Kreuzung oder Einmündung“ und „Verkehrsführung geändert“ sollen an beiden Zufahrtsstraßen dafür sorgen, dass Kraftfahrzeuge das Gebiet nicht befahren.

Beim anschließenden Gang der Ordnungshüter-Duos durch die Fußgängerzone wurden außerdem mehrere Radfahrer und E-Scooter gestoppt.

red