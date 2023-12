Meinersen. Die musikalische Lesung findet am 17. Dezember statt. Das erwartet die Zuschauer im Kulturzentrum Meinersen.

Achim Amme war mit einem Beatles-Programm schon einmal zu Gast in Meinersen und kehrt am 17. Dezember mit musikalischer Unterstützung von „The Beatles Connection“ zurück. Die musikalische Lesung mit dem Titel „All You Need Is Love“ ist eine leidenschaftlich vorgetragene Hommage an John Lennon und die Fab Four, heißt es in einer Pressemitteilung des Kulturvereins Meinersen.

Autor und Schauspieler Achim Amme liest im ersten Teil des Abends aus der von Philip Norman geschriebenen John Lennon-Biografie. Mit Bedacht hat er dabei die Auswahl der Texte getroffen, welche an passenden Stellen musikalisch von der Band begleitet werden. Im Anschluss an den Lese-Teil spielt „The Beatles Connection“ dann noch einmal richtig auf und widmet sich vollständig dem musikalischen Schaffen Lennons und seiner berühmten Bande. So wird dem Publikum nicht nur das Leben von John Lennon nähergebracht, sondern auch die Entstehung der Beatles. Neben vielen Einblicken in Lennons Kindheit und Jugendzeit rückt am Ende das Kennenlernen von Paul McCartney im Juli 1957 in den Fokus. Die Band „The Beatles Connection“ besticht am Ende sowohl durch ihre brillante Songauswahl als auch durch ihre Verteilung der Hauptstimmen auf vier Sänger, die dem Original bis ins Detail gleicht, so der Kulturverein Meinersen.

Die Lesung findet am Sonntag, 17. Dezember, um 15 Uhr im Kulturzentrum Meinersen statt. Einlass ist bereits um 14 Uhr.

Tickets im Vorverkauf gibt es für 12 Euro bei den bekannten Vorverkaufsstellen: La Pralina in Meinersen, Schulstraße 2a, (05372)972279, Mühlenbäckerei Grete in Hillerse, Hauptstraße 31, (05373)9240238, Manus Schreiben & Schenken in Leiferde, Hauptstraße 1, (05373) 981818, Kulturverein Gifhorn in Gifhorn, Steinweg 3, (05371)813924. An der Abendkasse kosten die Tickets 16 Euro.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden! Und: Hören Sie auch in unseren tagesaktuellen Podcast „5NACH5“ rein!

red