Meine. Die Neuinszenierungen der klassischen Märchen begeisterten des Publikum. So verlief der Leseabend im Philipp Melanchthon Gymnasium.

Wenn die Tage kürzer und die Temperaturen tiefer werden, naht das Weihnachtsfest – und die Weihnachtszeit ist auch immer eine gute Gelegenheit, ein Buch in die Hand zu nehmen und etwas zur Ruhe zu kommen und nachzudenken. Oder, um ein Buch in die Hand zu nehmen und Spannung, Action oder Grusel zu erleben.

So verschieden die Geschmäcker, so bunt war auch das Programm des diesjährigen Leseabends am Philipp Melanchthon Gymnasium, zahlreiche Genres waren vertreten, von der klassischen Jugendliteratur über Fantasy bis hin zur Satire. Aber nicht nur Schülerinnen und Schüler lasen aus ihren Lieblingswerken, Schulleiter Bastian Liebold ließ es sich nicht nehmen, einen Einblick in die „Leiden der Lehrer“ vom Namensgeber der Schule, Philipp Melanchthon, zu geben.

Der Fokus lag diesmal jedoch im Bereich (weihnachtlicher) Märchen, dies zeigte sich auch in den sehr gut besuchten Theaterstücken der Kurse für Darstellendes Spiel. Diese bewiesen dabei nicht nur ihr Schauspieltalent, sondern auch ihre kreative Ader, zwar waren meist „klassische“ Märchen die Vorlage, es gab jedoch immer wieder völlig neue Interpretationen der Vorlagen: Was wäre, wenn der böse Wolf gewonnen hätte oder was wäre, wenn Schneewittchens Zwerge genug von der harten

Arbeit hätten. Das Publikum war jedenfalls von der Neuinszenierung begeistert.

Die Einnahmen des Abends gehen an ein Projekt in Afghanistan

So viel Literatur und Theater macht natürlich hungrig: Für das leibliche Wohl sorgte die Oberstufe unter anderem mit Punsch und Weihnachtsgebäck, wer es etwas deftiger mochte, für den gab es Hot-Dogs.

Die zahlreichen Einnahmen des Abends und einer Tombola werden an ein Projekt gespendet, das sich für die Bildung von Frauen und Mädchen in Afghanistan einsetzt – ein Land, das durch andere Krisen nicht mehr so sehr im Fokus steht, in dem aber gerade Frauen und Mädchen jeder Unterstützung bedürfen.

