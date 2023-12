Rötgesbüttel. So feierten der Seniorenkreis und seine Chefin Gerlind Möhle-Zellmann gleichzeitig ein 25-jähriges Jubiläum und eine Weihnachtsfeier in der Bürgerhalle in Rötgesbüttel.

Der Seniorenkreis ist eine feierfreudige Truppe. Erst Recht wenn es einen doppelten Grund zum Feiern gibt. Bei der Weihnachtsfeier in der Bürgerhalle feierten 75 Senioren zugleich das 25-jährige Jubiläum. Dabei ließen Teilnehmer und Helferteam die Gründerin und nimmermüde Frontfrau Gerlind Möhle-Zellmann hochleben.

Als der damalige Bürgermeister Dieter Bode Möhle-Zellmann vor 25 Jahren beauftragte, mit einem Budget von 500 D-Mark erstmals eine Weihnachtsfeier für ältere Mitbürger auf die Beine zu stellen, war das zugleich die Geburtsstunde für den Seniorenkreis. Aus der gedachten Eintagsfliege wurde ein Dauerbrenner. Dem Motto „Der Zug kennt keine Bremse“ folgend organisiert die Rötgesbüttelerin seither Jahr für Jahr fünf Seniorennachmittage mit saisonalen Schwerpunkten wie Karneval oder Herbst sowie zwei Tagesfahrten.

135 Besucher in der weihnachtlich dekorierte Bürgerhalle

Statt sich zurückzulehnen und feiern zu lassen, hatte Möhle-Zellmann, die mittlerweile selbst zur Zielgruppe zählt, auch zur Doppelsause mit insgesamt 135 Besuchern und Mitwirkenden in der weihnachtlich dekorierten Bürgerhalle das Regiebuch nicht aus der Hand gegeben und nichts dem Zufall überlassen. „Sie hat für alle Kinder vom Grundschulchor und alle die im Bühnenprogramm mitwirken, kleine Weihnachtstüten gepackt“, berichtete Stefan Konrad, der im etwa 20-köpfigen Helferteam Möhle-Zellmanns rechte Hand ist.

Als Dankeschön an die resolute „Chefin“ überreichte ihr jedes Teammitglied eine Blume. Zudem gab es eine aus Draht und Tannengrün geformte 25 die auf Knopfdruck leuchtet. Auch die Senioren kamen beim beinahe dreistündigen bunten Programm mit Posaunenklängen, Chorgesang, besinnlichen und in Weihnachtslieder eingebetteten Geschichten auf ihre Kosten. Für das kommende Jahr kündigte Möhle-Zellmann die Neuerung an, wonach Anmeldungen zu den Seniorennachmittagen nicht mehr telefonisch sondern nur noch per Formular oder E-Mail möglich sind.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden! Und: Hören Sie auch in unseren tagesaktuellen Podcast „5NACH5“ rein!