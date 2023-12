Wasbüttel. Die Seniorenweihnachtsfeier in der Sporthalle in Wasbüttel war bestens besucht. So besinnlich war das Programm.

Die Wasbütteler lieben die Geselligkeit. Davon zeugt alle Jahre wieder die Teilnehmerquote bei der Seniorenweihnachtsfeier der kleinen Gemeinde. In diesem Jahr hatte die Verwaltung 160 Einladungen an alle Mitbürger ab dem 68. Lebensjahr verschickt. Etwa 120 ältere Mitbürger waren der Einladung aus dem Gemeindebüro zum besinnlichen Stelldichein in der weihnachtlich dekorierten Sporthalle gefolgt.

Für die Begrüßung eines Jeden per Handschlag standen Bürgermeister Jean-Claude Freund sowie alle Ratsmitglieder Spalier. Auch die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen lag in den Händen der lokalen Politiker. Mit Kulturausschuss-Vorsitzenden Fritjof Düsel hatte einer der jüngsten Ratsmitglieder bei der Organisation des Seniorenevents erstmals den Hut auf. „Nach dem vorsichtigen Neustart im Festzelt, im Rahmen der 1000-Jahr-Feier im vergangenen Jahr, ist das die Rückkehr an den traditionellen Schauplatz“, sagte Düsel.

Grundschüler sorgten für musikalische Unterhaltung

Auch inhaltlich setzte das Team auf Bewährtes, wie den mächtigen, geschmückten Weihnachtsbaum, den Pastor Dirk Schliephake als Steilvorlage für besinnliche Worte und zur Überleitung zum Lied „O Tannenbaum“ nutzte, das zum Auftakt gemeinsam angestimmt wurde.

Für musikalische Unterhaltung sorgten das Tischharfen– und das Flötenensemble St. Marien unter Leitung von Heike Schieller sowie die Erstklässler der Grundschule, die ein Klatschspiel und das Lied „Schneeflöckchen-Weißröckchen“ auf die Bühne brachten. Zudem dürften die Kinder die Geschenke an die Senioren verteilen. Es gab für jeden einen dekorativen Weihnachtsbaum-Anhänger. Zudem gab Marlena Stumpf-Hotop Plattdeutsche Geschichten zum Besten und die ganze Festgesellschaft stimmte gemeinsam drei Weihnachtslieder an.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden! Und: Hören Sie auch in unseren tagesaktuellen Podcast „5NACH5“ rein!