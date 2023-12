Isenbüttel. Darum startete die Lichterfahrt der Interessengemeinschaft Quadkinder durch Isenbüttel, Calberlah und Wasbüttel am Samstag mit erheblicher Verspätung.

Mit ihrer Lichterfahrt durch die halbe Samtgemeinde lockte die Interessengemeinschaft Quadkinder östliches Niedersachsen viele Schaulustige an die Fenster und Straßen. Bis sich der bunte Lindwurm von beinahe 20 Gefährten in Bewegung setzen konnte, wurde die Geduld von Teilnehmern und Zaungästen arg strapaziert. Die vereinbarte Polizeieskorte ließ eine Stunde auf sich warten.

Kurz vor der offiziellen Startzeit war die Welt für Martin Irmela aus Isenbüttel und Gerd Kasper aus Wasbüttel noch in Ordnung. Trotz Kälte hatten sich Gleichgesinnte mit bunt beleuchteten Quads, die als dekoratives Sahnehäubchen zusätzlich mit Leuchtkugeln, Grünzeug, Schneemännern und viel weihnachtlichem Bling-Bling dekoriert waren, auf den Weg nach Isenbüttel gemacht. Auch die meisten Fahrer leuchteten von Kopf bis Fuß, hatten Engelsflügel übergestreift oder waren wie die Organisatoren in Weihnachtsmann-Kostüme geschlüpft. „Wir haben uns von den Weihnachtstraktoren inspirieren lassen“, sagte Kasper. „Wir wollen den Leuten eine Freude machen und zugleich für uns werben.“ Denn wenn sie nicht in weihnachtlicher Mission auf Achse sind, fahren die Ehrenamtlichen benachteiligte oder körperlich gehandikapte Kinder durch die Gegend, um ihnen ein Erlebnis zu bieten.

Die Polizeieskorte ließ eine Stunde auf sich warten

Für sprachloses Staunen sorgten die Gefährte auch bei den Passanten auf dem Parkplatz am Reuteranker, die die illuminierten Quads umrundeten und ihre Kinder darin fotografierten. „Eine tolle Sache“, meinten die Eltern von Leni-Malea Lemke, die die Vierjährige am Steuer des Quads von Steffen aus Braunschweig ablichteten. Der Tross war pünktlich startbereit, die flotte Weihnachtsmusik für zwei Stunden Dauerschleife ebenfalls. Was fehlte war die Polizei, die dem Umzug eskortieren sollte. „Ich habe beim Landkreis für die Genehmigung 55 Euro bezahlt und musste extra für die Veranstaltung eine Haftpflichtversicherung abschließen“, berichtete Kasper. „Jetzt scheint die Kommunikation zwischen Kreis und Polizei nicht geklappt zu haben.“ Auf seinen Anruf hin tauchte ein Streifenwagen aus Meine auf, die telefonisch versuchten den Sachverhalt zu ergründen und versprachen, das die Gifhorner Kollegen die Eskorte übernnehmen werden.

Nach mehr als einer Stunde Wartezeit rückte das Begleitfahrzeug der Gifhorner Polizei an und die Rundfahrt der frierenden Quadlenker durch Isenbüttel, Calberlah und Wasbüttel konnte endlich starten. Mittlerweile hatte Regen eingesetzt. Dennoch harten viele Passanten, die einen Blick auf den Tross erhaschen wollten, geduldig an den Straßenränder aus.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden! Und: Hören Sie auch in unseren tagesaktuellen Podcast „5NACH5“ rein!