Gifhorn. Der Unbekannte wollte sich um sein festgefahrenes Auto auf einem Feldweg kümmern. Die Todesursache ist laut Polizei unklar.

Ein 88 Jahre alter Mann ist am Samstagnachmittag auf tragische Weise durch unfallähnliche Umstände in der Gifhorner Feldmark ums Leben gekommen. Die Gifhorner Polizei steht nach dem Unglück an einem schlammigen Feldweg westlich des dörflichen Ortsteils Wilsche in vielerlei Hinsicht vor einem Rätsel.

Was geschah genau in der winterkalten Feldmark?

Gesichert ist nach Auskunft eines Polizeisprechers bislang: Der 88-Jährige fuhr mit seinem älteren Skoda Fabia über die Alte Poststraße durch eine vor Jahrzehnten aufgegebene Bahnunterführung in die Feldmark. Nach mehreren hundert Metern auf der nach Schnee- und Regenfällen durchgeweichten unbefestigten Piste fuhr sich der Kleinwagen fest. Laut Polizei stieg der Mann aus, offenbar mit dem Ziel, sein Auto wieder flottzumachen. Bei diesem Versuch kam er ums Leben.

Die genaue Todesursache bleibe zu ermitteln, so die Polizei Gifhorn. Ob die Staatsanwaltschaft eine Obduktion anordne, sei abzuwarten. Auszuschließen sei, dass der Rentner in einen wasserführenden Graben gerutscht sei. Auch Knochenbrüche gebe es allem Anschein nach keine.

Komplett unklar ist ferner, was der Mann mitten in der unwirtlichen Winterlandschaft gesucht hat. Auch seine persönlichen Umstände bleiben vorerst offen. Der Skoda ist nicht im Landkreis Gifhorn gemeldet. Wo genau der Tote zuletzt wohnte, liegt ebenfalls noch völlig im Dunkeln. Die Polizei arbeitet daran, Angehörige ausfindig zu machen.

Die Rettungskräfte erwarteten einen Eingeklemmten nach Überschlag

Ausgelöst wurde der Einsatz durch einen Anrufer in der Rettungsleitstelle. Diese beorderte die Wilscher und die Gifhorner Feuerwehr zu einem Unfall-Noteinsatz in die Feldmark. Gemeldet war zunächst ein Autounfall mit eingeklemmter Person nach Überschlag. Auch der Notarzt und eben die Polizei eilten in die Feldmark, fanden dort aber statt eines Unfallwracks das verstörende Szenario vor.

Zahlreiche Wilscher Bürger, aufgeschreckt durch die mit Blaulicht vorbeipreschenden Einsatzkräfte, und Spaziergänger auf Waldwegen im Ringelaher Forst verfolgten das Geschehen in der Ferne mit Unbehagen und Mitgefühl. In der platten Landschaft waren die Abläufe an der Einsatzstelle in der Entfernung schemenhaft zu erkennen.

