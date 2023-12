Gifhorn. Die Stadt baut den Gelände-Radsportlern eine eigene Rumpelstrecke in Gamsen. Auf diese Herausforderungen können sie sich freuen.

Wem der entstehende Skatepark des Kinderschutzbunds an der Flutmulde zu zahm ist, bekommt schon im Frühjahr 2024 eine zweite Chance zum Austoben auf dem Rad. Die Stadt lässt südlich des Gamsener Sportplatzes auf einem ehemaligen Bolzplatz einen Dirt-Bike-Park errichten. Die Idee mit Ursprüngen am Runden Tisch für Jugendliche nimmt jetzt konkrete Formen an. Das Projekt ist ausgeschrieben. Angebote konnten bis Anfang Dezember eingereicht werden.

Das volle Programm von Dirtjumps bis Pumptrack

Jetzt steht laut Stadt-Sprecher Frank Kornath fest: „Die Fertigstellung ist bis Ende Mai 2024 geplant. Es wird im Frühjahr gebaut. Für die Ausführung brauchen wir etwa drei Wochen.“

Klar, die Fläche wird ordentlich umgebuddelt. Der Bikepark bekommt alle Elemente für ein hartes und schmutziges Offroad-Erlebnis über Stock und Stein: Starthügel, Dirtjumps, Double-Line, Backtrack-Flowline, welliger Pumptrack und Techniktrail. Alles verteilt auf 2200 Quadratmeter, natürlich erweiterungsfähig. Die Gifhorner können ihre Mountainbikes also schon mal klarmachen.

Hauptzielgruppe sind laut Sprecher Kornath Jugendliche. Sie waren auch beim Entwurf durch einen externen Planer einbezogen. Der Clou: „Generell besteht die Möglichkeit, dass auch Jugendliche mit Einschränkungen, die ein für solche Strecken geeignetes Bike fahren können, die Anlage nutzen. Sie ist für verschiedene Schwierigkeitsgrade ausgelegt.“

Große Frage: Wer kann den Bike-Park professionell bauen?

Kosten wird das Vergnügen auf der stadteigenen Fläche rund 55.000 Euro laut Schätzung. Das Land Niedersachsen gibt davon 35.000 Euro aus einem Förderprogramm für Jugendplätze dazu.

Ein bisschen tricky war es für die Stadt nach Informationen unserer Zeitung, in der Ausschreibung die passende Firma zu finden, damit die Anlage auch unter harter Beanspruchung nicht zu schnell plattgefahren wird. Für einen klassischen Garten- und Landschaftsbauer jedenfalls wäre ein Bike-Park schon eine Herausforderung.

