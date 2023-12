Isenbüttel. Der rote Stuhl im Isenbütteler Rathaus symbolisiert einen besetzten Platz und soll an alle getöteten Frauen erinnern. Er bleibt bis zum 10. Dezember dort stehen.

Die beiden ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten der Samtgemeinde Isenbüttel Bianca Mink und Marike Bebnowski mussten nicht dafür werben, dass auch in Isenbüttel auf dieses wichtige Thema aufmerksam gemacht wird: „Es ist eine unerträgliche Situation, dass Frauen und Mädchen häufig Opfer von Gewalt werden und dass die Zahlen zuletzt sogar anstiegen. Frauen werden insbesondere in den eigenen vier Wänden Opfer von Gewalt, was im Umkehrschluss heißt, dass für viele Frauen und Mädchen das Zuhause kein sicherer Ort ist“, erläutert Bebnowski.

Der rote Stuhl symbolisiert dabei einen besetzten Platz und erinnert an all die getöteten Frauen, die eine Leere in den Herzen ihrer Familien, in der Gesellschaft und Arbeitswelt hinterlassen. Die Aktion findet in vielen Kommunen, Städten und Landkreisen deutschlandweit statt. Seit dem 25. November (dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen) bis zum 10. Dezember (dem Tag der Menschenrechte) steht dieser Stuhl auch im Rathaus Isenbüttel, stellvertretend für all die Frauen, die nicht mehr da sind. „Wir alle müssen hinsehen, um dieser Gewalt zu begegnen und den Betroffenen ganz klar signalisieren, dass wir sie ernst nehmen und unterstützen. Ich freue mich, dass wir auch in Isenbüttel gemeinsam mit dem Verwaltungsvorstand ein Zeichen setzen und mit dem leeren, roten Stuhl symbolisch an all die Frauen erinnern, die Opfer von Gewalttaten geworden sind.“, so Bebnowski weiter.

Jeden dritten tag stirbt eine Frau durch Partnergewalt

Jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten, jeden dritten Tag stirbt eine Frau durch Partnergewalt. Mit Gewalt zementieren Täter ihre Macht und demonstrieren Kontrolle. „Als Gesellschaft sind wir dafür verantwortlich, dass alle Menschen frei und selbstbestimmt leben können. Diese und andere wichtige Aktionen dienen dazu, Missstände sichtbar zu machen, was der Grundstein für gesellschaftliche Veränderungen ist“, fasst Samtgemeindebürgermeister Jannis Gaus die Beteiligung in Isenbüttel abschließend zusammen.

