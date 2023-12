Gifhorn. Am 9. Dezember werden 60 Sängerinnen und Sänger auf der Bühne der Stadtkirche stehen. Diese Chöre und Orchester sind auch dabei.

Premiere in der St. Nicolai-Kirche: Der Kammerchor präsentiert sich erstmals mit einem Weihnachtskonzert. Ihm zur Seite stehen der Hannoversche Singkreis sowie ein Kammerorchester, das Ensemble Suon di Corda mit Streicher, Harfe und Orgel. „Oratorio den Noël - Weihnachten im Spiegel der Zeiten“ heißt es dann am Samstag, 9. Dezember, um 18 Uhr, wenn 60 Sängerinnen und Säger auf der Bühne in der Stadtkirche stehen. Als Solisten werden Antonia Schnaidt (Sopran), Annika Henriot (Mezzo), Tamar Hufschmidt (Alt), Enno Schreiber (Tenor) und Leon-Maurice Teichert (Bass) auftreten.

Zu Gehör kommen Werke von Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré und Alan Bush. „Das Stück von Bush ist modern und passt gerade in die Zeit“, erklärt Chorleiter Maximilian Kloth. Der weihnachtliche Gedanke steht im Vordergrund, wenn Bushs „The Winter Journey“ unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs den Weg von Josef und Maria nach Bethlehem nachzeichnet. „Das Stück wurde 1946 geschrieben, also unmittelbar nach dem Krieg“, so Kloth weiter. Dass das Stück nicht bekannter geworden ist, lag vor allem an der politischen Ausrichtung des Komponisten Bush und des Texter Randall Swingler. Die waren Mitglieder der kommunistischen Partei Großbritanniens, und das gefiel im Kalten Krieg nicht jedem.

Der Kammerchor sucht neue Sängerinnen und Sänger

Umrahmt wird Bushs Winterreise von dem Weihnachtsoratorium des französischen Komponisten Saint-Saëns mit Themen aus dem Neuen Testament in lateinischer Sprache und der Cantique de Jean Racine von Gabriel Fauré. Geübt und vorbereitet auf das Konzert hat sich der Kammerchor in den letzten Wochen in den Räumen der IGS Gifhorn. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten. Und der Kammerchor sucht weiterhin neue Mitsänger und -sängerinnen. Geprobt wird immer dienstags um 19 Uhr in der IGS Gifhorn.

