Groß Schwülper. Brigitte Holste durfte ihre Weihnachtsdiele beim Adventsmarkt in Groß Schwülper nicht öffnen. Das sind die Gründe.

Der Adventsmarkt im alten Ortskern war einmal mehr eine gelungene Veranstaltung, bei der die Kassen nur so klingelten. Nur bei Brigitte Holste nicht. Das ihr die Erlaubnis zur Öffnung ihrer Weihnachtsdiele nicht erteilt wurde, sorgte bei der Geschäftsfrau für Frust und stieß auch bei vielen Besuchern auf großes Unverständnis. Schuld am Schlamassel ist der Gesetzgeber.

Zwischen Okerhalle und St. Nikolauskirche war am vergangenen Sonntag jeder Meter mit Ständen bespielt. Auch auf dem Holste-Hof boten Anbieter Weihnachtsdekoration und Tannengrün zum Kauf an. Die Gastgeberin und ihre Familie hatten in einem Gartenhäuschen eine kleine Cafeteria eingerichtet. Die hochwertigen Konditortorten hätte die 76-Jährige gerne den Besuchern ihrer Weihnachtsdiele serviert. Doch der Torbogen davor war Endstation für die Besucher.

Deren Enttäuschung war teils groß. „Wir haben in der Vergangenheit hier immer reingeschaut und etwas Nettes gefunden“, berichtete Inge Binder aus Braunschweig. Auch Holste, die das Lädchen seit der Eröffnung vor neun Jahren zum Adventsmarkt immer geöffnet hatte war erzürnt: „Ich habe an diesem Tag immer hervorragend verkauft und jetzt wird mir die Genehmigung plötzlich mit dem Hinweis verweigert, das es ein Adventssonntag und somit ein Feiertag wäre“, berichtete sie.

Ist der Landkreis oder die Samtgemeinde Schuld?

Der Adventsmarkt findet von jeher am ersten Advent statt. Also was ist schief gelaufen? Ist der Landkreis Gifhorn schuld, der die Verordnung des Landes Niedersachsen umsetzt, wie es auf einem Schild am Zugang zum Hof beschrieben wurde, oder trägt die Samtgemeinde Papenteich die Verantwortung, auf die der Landkreis in seiner Reaktion auf die Nachfrage unserer Zeitung als zuständige Genehmigungsbehörde verweist?

Dort bringt man Licht ins Dunkel. „Die Genehmigung für den Markt selbst hat der Landkreis dem Verein Dorf und Leben erteilt“, berichtete Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn. „In diesem Kontext hatte Frau Holste die Erlaubnis für einen sechs Meter langen Stand und das gastronomische Angebot im Außenbereich.“ Für die Entscheidung, ob auch das angrenzende Lädchen öffnen warf lag widerum bei der Samtgemeinde. „Nach aktueller Gesetzeslage war das leider nicht genehmigungsfähig“, sagte Kielhorn. „Es gab auch Anfragen von anderen Gewerbetreibenden und wir müssen alle gleich behandeln.“

Die Samtgemeindebürgermeisterin hat Verständnis für den Verdruss. „Die Gesetze hat weder der Kreis noch die Samtgemeinde gemacht“, sagte sie. „Uns fehlt leider jeder Handlungsspielraum und das gilt leider wohl auch für kommende Adventsmärkte.“ Die spannende Frage, warum in der Vergangenheit möglich war, was jetzt unmöglich ist, konnte Kielhorn nicht beantworten. Sie hält eine Gesetzesänderung für denkbar.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden! Und: Hören Sie auch in unseren tagesaktuellen Podcast „5NACH5“ rein!