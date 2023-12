Wesendorf. Das Pilotprojekt Klassenassistenz an der Grundschule am Lerchenberg in Wesendorf läuft zum Ende des Schuljahres 2024 aus.

Das Pilotprojekt der Klassenassistenz an der Grundschule am Lerchenberg in Wesendorf ist im Schuljahr 2019/2020 gestartet und ein wertvolles Projekt im Landkreis Gifhorn. Sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrkräfte profitieren von den zusätzlich eingesetzten Klassenassistenzen in den Schulklassen, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD-Kreistagsfraktion Gifhorn.

Mit dem vorliegenden Prüfauftrag für den nächsten Kreisausschuss am 6. Januar möchte die SPD-Kreistagsfraktion Gifhorn auf das Auslaufen des Projektes Klassenassistenz zum Ende des Schuljahrs 2024 aufmerksam machen, das für die Schülerinnen und Schüler geänderte Rahmenbedingungen im Unterricht zur Folge hat, insbesondere für diejenigen mit einem festzustellenden Unterstützungsbedarf ebenso wie für die Abläufe bei der Antragstellung in der Verwaltung für Hilfebedarfe durch Eltern der Schülerinnen und Schüler, so die SPD-Kreistagsfraktion Gifhorn.

,,Eine Handlungsprämisse, wie es nach dem Auslaufen der gewohnten Klassenassistenz in der Schule weiterlaufen kann, muss von der Verwaltung ebenso wie von der Schulleitung frühzeitig erarbeitet werden, um einen reibungslosen Übergang zum Schuljahr 2024/2025 herzustellen. Die Schülerinnen und Schüler dürfen bei dem Übergang zu individueller Schulbegleitung nicht auf der Strecke bleiben,“ erläutert Fraktionsvorsitzende Brigitte Brinkmann.

