Gifhorn. Zehn Schülerinnen und Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums traten in der Schulbücherei gegeneinander an. Die nächste Runde findet im nächsten Jahr statt.

Vorlesen macht Spaß! Diesen Eindruck gewann jedenfalls die Jury beim diesjährigen Vorlesewettbewerb am Otto-Hahn-Gymnasium. Zehn Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen trafen sich in der Schulbücherei, um gegeneinander im Vorlesen anzutreten und sich den wachen Augen und Ohren einer Jury zu stellen. Diese bestand aus Lehrerinnen und Schülerinnen der Schule, unter ihnen die Vorjahressiegerin Maira Stelzner, die im vergangenen Jahr sogar die Teilnahme im Landeswettbewerb erreichte.

Mit viel Freude an der Interpretation ihrer Texte lasen die Klassensiegerinnen und -sieger aus ihren selbst gewählten Jugendbüchern und machten es der Jury besonders schwer, eine Entscheidung zu treffen. So überzeugte zum Beispiel die Buchauswahl von Felix Huliczka, der sehr witzig die Figuren Abdi und Justus aus dem Jugendbuch „Kings of Chaos“ vorstellte.

Ähnlich lustig ging es in der „Unlangweiligsten Schule der Welt“ zu, von der Maja Sikorski ausdrucksstark berichtete. Auch der selbstbewusste Vortrag von Celine Cords, die aus „Warrior Cats“ vorlas, konnte überzeugen. Mia Lac Thy Hua, die aus der Reihe „Land of Stories“ vorlas, beeindruckte mit ihrer sicheren Lesetechnik.

Evelyn Glaser überzeugte die Jury

Schließlich einigten sich die Jurymitglieder auf Evelyn Glaser, die mit ihrem Beitrag aus dem Buch „Winston – ein Kater auf Verbrecherjagd“ zunächst souverän den eigenen und anschließend auch den Fremdtext vorlas. Sie schaffte es beide Male, einen sehr guten Draht zu ihrem Publikum aufzubauen.

Weiter geht es für Evelyn im neuen Jahr in der Stadtbücherei in Gifhorn, in der dann in der nächsten Runde des Wettbewerbs die Schulsiegerinnen und -sieger der Schulen im Landkreis gegeneinander antreten.

