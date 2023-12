Calberlah. Die Räumlichkeiten der Schule werden in ein leuchtendes Orange getaucht. Das Thema Gewalt gegen Frauen wird auch im Unterricht aufgenommen.

In einer bemerkenswerten Aktion hat die Realschule Calberlah ihre Räumlichkeiten in ein leuchtendes Orange getaucht, um auf das wichtige Anliegen „Orange the World: Stopp Gewalt gegen Frauen“ aufmerksam zu machen. Dieses Projekt, das von UN Women ins Leben gerufen wurde, zielt darauf ab, das Bewusstsein für die weltweite Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu schärfen.

Unter der Leitung von Lehrer Elmar Noack, der als treibende Kraft hinter dem Projekt steht, haben Lehrkräfte und Schülerschaft gemeinsam zahlreiche Ideen entwickelt und umgesetzt, um auf diese kritische Angelegenheit aufmerksam zu machen. Eine der markantesten Aktionen ist die Installation von drei übergroßen Ausrufezeichen im Glasdurchgang der Schule, die als Symbol für die Dringlichkeit und Wichtigkeit des Themas stehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Das Thema Gewalt gegen Frauen wird auch in den Unterricht integriert

Aber die Schule beschränkt sich nicht nur auf visuelle Zeichen am Tag. Nachts verwandelt sich das Gebäude in eine orangefarbene Oase, mit illuminierten Klassenräumen und Gängen, die die Botschaft auch in den Abendstunden sichtbar machen.

Neben diesen auffälligen Aktionen wird das Thema Gewalt gegen Frauen auch in den Unterricht integriert, insbesondere in den Fächern Politik sowie Werte und Normen. Diese Integration ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, sich tiefgehend mit der Thematik auseinanderzusetzen und ein besseres Verständnis für die globalen Herausforderungen in Bezug auf Gewalt gegen Frauen zu entwickeln.

Das Engagement der Realschule und insbesondere die Initiative von Lehrer Elmar Noack zeigen, wie Schulen als Bildungseinrichtungen nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch aktiv zu gesellschaftlichen Veränderungen beitragen können. Durch das Eintauchen ihrer Räumlichkeiten in Orange sendet die Schule eine klare Botschaft: Gewalt gegen Frauen ist ein ernstes Thema, das nicht ignoriert werden darf, und jeder Einzelne kann dazu beitragen, diese Realität zu verändern.

red