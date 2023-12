Gamsen. Erstmals im Landkreis Gifhorn bringen die ehrenamtlichen Grillninjas Jugendliche an den Herd. So schmeckt‘s, das bringt‘s.

Die zwölf Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr Gamsen machten den Schulungsraum der Aktiven im Gerätehaus am Samstag kurzerhand zur Gemeinschaftsküche. Motiviert und trainiert von den Grillninjas, feuerte der Löschnachwuchs sogar zwei Grills auf der verschneiten Dachterrasse an, um hungrige Leckermäuler zu stopfen.

Bennet, Timon, Grillninja Thomas Dorn, Gamsens Jugendfeuerwehrwart Dennis Eckhoff und Justus belegen die Rindfleischklopse auf dem Grill zum idealen Zeitpunkt mit Schmelzkäse. © FMN | Christian Franz

Die Jugendlichen brutzelten in eigener Sache. Was sie zusammen mit den Kochprofis Sabine und Thomas Dorn von den Grillninjas zubereiteten, verputzten sie spontan in großer Runde. „Das schmeckt!“, grinste Bennet (13). Unübersehbar. Irgendwie schafften es die Jungfeuerwehrleute an einem Vormittag ab 9 Uhr, Gemüsewraps, Pizzabrötchen, riesige Hamburger und Erdbeereis abzufrühstücken.

Die Schlacht am großen Buffet läuft in Bio-Qualität

In bester Laune trat die Nachwuchsbrigade von Jugendfeuerwehrwart Dennis Eckhoff zur Premiere an. Die ehrenamtlichen Ernährungsexperten von den Grillninjas schwangen in Gamsen kreisweit zum ersten Mal den Kochlöffel. Da waren Neugier und Spannung bei den Jugendlichen ebenso groß wie der Appetit.

Grillprofi Thomas Dorn (von rechts) ist bei allen Zubereitungsschritten immer dabei und geht Jugendfeuerwehrwart Dennis Eckhoff, Lenja, Mia und dem stellvertretenden Jugendfeuerwehrwart Marcel Dannheim zur Hand. © FMN | Christian Franz

Vize-Ortsbrandmeister Torsten Günter hatte den Kontakt zu den Kämpfern für eine bewusstere Ernährung hergestellt. Sponsoren regelten das Finanzielle. Der Clou: Die Dorns brachten im großen Anhänger alles mit, was für die Schlacht am großen Buffet benötigt wird. „Wir haben alles dabei von den Zutaten bis zum Geschirr“, erzählte Grillprofi Thomas Dorn. Damit trübte kein fehlendes Lebensmittel das Kochvergnügen. „Vor allem haben wir die Bio-Qualität im Blick“, betonte Dorn. Denn die Grillninjas bruzzeln lecker und gesund.

Der Service ging sogar so weit, dass Dorn nach dem letzten Bissen die mitgebrachten Grills selbst putzte. Nichts sollte die Jugendlichen beim Thema „Gutes Essen“ nerven. Wobei es für die Feuerwehr normalerweise Ehrensache ist, gebrauchtes Material nach dem Einsatz gleich wieder zu reinigen und zu warten.

Fenja verteilt die Geheimsauce auf den Burgerbrötchen. Alles wird beim Kochtag der Jugendfeuerwehr Gamsen mit den Grillninjas frisch zubereitet. © FMN | Christian Franz

Mit den aufgeschlossenen und disziplinierten Mädchen und Jungen hatten Sabine und Thomas Dorn also leichtes Spiel. Zumal die Abläufe clever getaktet waren. Keiner musste stundenlang mit knurrendem Magen auf ein mehrgängiges Menü warten. Zubereitung und Verzehr wechselten sich ab. Alles in großer Runde, immer mit den Freunden an einem Tisch.

Für die Jugendfeuerwehr gilt ab jetzt regelmäßig Gemüsealarm

„Das macht alles Spaß“, erzählte Hannes (14). Er hatte zum ersten Mal das Fruchtfleisch aus einer frischen Ananas geschält. Hand in Hand belegten andere Jugendfeuerwehrleute die Burgerbrötchen oder schnippelten Gemüse. Immer unauffällig dirigiert von den erfahrenen Grillninjas.

„Das soll alles spielerisch ablaufen“, berichtete Thomas Dorn. Gesunde Ernährung ja, aber ohne erhobenen Zeigefinger. Biolebensmittel schon, aber ohne Zwang. Viel Gemüse, aber kein Fleischverbot. „Die Kinder sollen auch Fleisch essen, dafür lieber wenig und gut“, formulierte der Grillninja seine Mission.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden! Und: Hören Sie auch in unseren tagesaktuellen Podcast „5NACH5“ rein!

Das dörfliche Gamsen mit seiner Gemüsekurve hat damit womöglich weniger Probleme, aber so Dorn: „Viele Kinder kennen kein frisches Gemüse mehr. Das hatten die zu Hause noch nie in der Küche.“ Für die Mitglieder der Gamsener Jugendfeuerwehr gilt also nach dem Kochvormittag: regelmäßig Gemüsealarm.