Wesendorf. Bildungsreferentin Ragna Joost spricht in der Wesendorfer Deele über die Hintergründe von Verschwörungsmythen. Das sind ihre Erklärungen.

Waren die Menschen auf dem Mond? Werden wir alle fremdgesteuert? Beherrschen uns Reptiloide? Bei „Lass schnacken“ ging es in der Deele darum, was hinter solchen Erzählungen steckt. Bildungsreferentin Ragna Joost zeigte Beispiele und Hintergründe auf, warum manche Menschen sich diesen „Verschwörungsmythen“ hingeben. Oft wird Bill Gates hinter böswilligen Machenschaften vermutet, wenn es etwa um Impfungen geht. Das war gerade in der Pandemie ein Thema, als großflächig geimpft wurde. Mikrochips sollen dabei mit in den Spritzen gewesen sein, nannte Joost ein Beispiel.