Didderse. Der erste Weihnachtsmarkt rund um die St. Viti Kirche in Didderse überzeugt mit einer wunderschönen Kulisse und weihnachtlichen Klängen.

In Didderse stand am Samstagnachmittag eine Premiere an: Einen Tag vor dem ersten Advent fand der erste Weihnachtsmarkt rund um die Didderser Kirche, an dem sich sehr viele ortsansässige Vereine und Aussteller beteiligten, statt. Dabei waren zum Beispiel die Jugendfeuerwehr mit den Löschkids, der SSV Didderse, die Junge Gesellschaft, der Kindergarten Neubrück, Pappel 14 und das Projekt Zukunft der Kirchengemeinde Didderse, Hillerse/Neubrück, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchegemeinde.

Für die Kinder wurden zum Beispiel Stockbrot machen, Engel basteln und Weihnachtsgeschichten angeboten. Das leibliche Wohl kam auch nicht zu kurz, es gab Puffer, Crepes und Poffertjes, Kaffee und Kuchen, Bratwurst, diverse köstliche Suppen, den beliebten Didderser Apfelzauber und Glühwein zum Aufwärmen.

Um 16 Uhr gab der Didderser Chor “Stimmt so“ noch einen Vorgeschmack auf sein Adventskonzert am 15. Dezember, um 17 Uhr, in der Didderser Kirche.

Das herrliche Winterwetter, die wunderschöne Kulisse und die weihnachtlichen Klänge, zogen viele große und kleine Besucher zur Didderser Kirche. Die kleinen Besucher konnten gleich noch ihre Wunschzettel für den Weihnachtsmann abgeben, mit der Hoffnung auf rasche Bearbeitung.

Nach den positiven Rückmeldungen der Marktbesucher kann so ein erneutes Dorfevent im nächsten oder übernächsten Jahr gerne ins Auge gefasst werden.

red