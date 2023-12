Meine. Hinter dem Winterdienst steckt ein optimiertes Logistiksystem. Nachts um 1.30 Uhr ging am Montag der Einsatz los.

Früh in diesem Jahr hat der Winter Einzug gehalten. Schnee und Eis, aber auch Regen sowie Tag-Temperaturen um den Gefrierpunkt bilden eine gefährliche Gemengelage. Damit es insbesondere in den Morgenstunden auf den Wegen und Straßen des Landkreises Gifhorn höchstmöglich sicher zugeht - dafür sorgt der Winterdienst. In der Kreisstraßenmeisterei Meine ging es am Montag bereits um 1.30 Uhr los in den Einsatz.

Kreisstraßenmeisterei Meine zuständig für 220 Kilometer Straßen und 90 Kilometer Fahrradwege

Der umfasst rund 220 Kilometer Kreisstraße sowie etwa 90 Kilometer Fahrradweg. „Hinzu kommen die Bushaltestellen, die an den Kreisstraßen liegen“, berichtet Heiko Höwer. Gegen 10 Uhr verabschiedet er die acht Mitarbeiter in den Feierabend, die den Winterdienst hinter sich haben. Man merkt dem Leiter der Kreisstraßenmeisterei an, er ist durchaus stolz auf seine Leute und auf das wie ein Uhrwerk funktionierende System.

Denn sicheres Fortkommen im Winter bedeutet vor allem eines: zuverlässige Planung. „Auch wenn es diesmal recht früh losging und wir mehrere Tage hintereinander raus mussten, war bislang alles Routine“, sagt Höwer. Hinter der Routine steckt jahrelange Erfahrung. Höwer ist seit 21 Jahren dabei und moderiert die „ausgefeilte Logistik, die wir für unsere Kreisstraßen optimiert haben“.

Bei viel Schnee fährt die Ablösung mit

Soll heißen, für jedes Witterungsszenario wird der Dienstplan ausgelegt beziehungsweise umgestaltet. Komme es beispielsweise aufgrund größerer Schneemengen „hart auf hart“, müssen die Fahrzeuge mit einem Beifahrer besetzt sein. „Im Schnee zu fahren, ist sehr anstrengend, man sieht nur weiß. Nach vier Stunden ist man kaputt und muss abgelöst werden.“ Eine Runde Schneeräumen im Landkreis dauere rund acht Stunden, müsse nur gestreut werden, reiche die Hälfte der Zeit.

Bei allen bestens abgestimmten Einsatz- und Bereitschaftsplänen bleibt der Winterdienst jedoch „tricky“. Denn die entscheidende Frage, die sich in dieser Jahreszeit fast täglich für die Crew der Straßenmeisterei stellt: „Müssen wir raus oder nicht!“ Für die Beantwortung sind zwei Melder verantwortlich, die das Wettergeschehen und die Straßenverhältnisse im Wechsel rund um die Uhr im Blick haben. Mit Hilfe aller erdenklichen technischen Möglichkeiten wie Apps oder Wetterradar, vor allem aber durch Inaugenscheinnahme und Erfahrung fällen sie ihr Urteil.

Kommt der Anruf des Melders, egal zu welcher Zeit, ist in Meine innerhalb einer Stunde die Einsatzbereitschaft hergestellt. Und bei extrem anhaltenden Schneefall könne laut Höwer der Einsatz auch mal 60 Stunden dauern. Trotz der herausfordernden Arbeitsbedingungen habe er kein Personalmangel. Im Gegenteil, die Stellen in der Straßenmeisterei seien begehrt. Nicht nur aufgrund der Zulagen, sondern auch, weil es vielen Spaß mache, schweres Gerät zu bedienen.

500.000 Euro kostet ein Schneepflug

Rund eine halbe Million Euro kostet so ein Schneepflug. „Unsere Fahrzeuge, die wir übrigens dankenswerterweise in Eigenregie ausschreiben und kaufen dürfen, sind im Jahr zu 95 Prozent ausgelastet und werden penibel gewartet“, so Höwer. Denn für den Fuhrpark gelte das gleiche wie für die Menschen bei der Kreisstraßenmeisterei Meine: Immer am Ball – immer bereit. Und damit auch ein etwas verfrühter Wintereinbruch daran nichts ändert, findet die Weihnachtsfeier bereits Anfang November statt.

Fakten

Menge: In beiden Kreisstraßenmeistereien Meine und Knesebeck lagern nach den Einsätzen jeweils noch etwa 920 Tonnen Salz. Der Preis beim Sommereinkauf nach öffentlicher Ausschreibung betrug 78 Euro pro Tonne. Im Winterbezug beträgt der Preis circa 90 Euro je Tonne.

Material: Auf den Kreisstraßen wird ausschließlich mit Feuchtsalz FS 30 gestreut.

Personal: In beiden Kreisstraßenmeistereien stehen pro Schicht acht Straßenwärter zur Verfügung. Hinzu kommt das Personal der Fremddienstleister. Bei starkem Schneefall werden alle Fahrzeuge aus Verkehrssicherheitsgründen mit einem Beifahrer verstärkt.

Fahrzeuge: In Knesebeck kommt ein eigener Lkw und Unimog sowie drei Fremdfahrzeuge mit Lkw zum Einsatz. Den Winterdienst auf den Radwegen übernimmt ein eigenes Schmalspurfahrzeug. Ebenso bestreiten in Meine ein eigener Lkw und Unimog sowie drei Fremddienstleister mit zwei Lkw und einem Schlepper den Winterdienst. Auf den Radwegen kommt ein eigenes Schmalspurfahrzeug zum Einsatz und wird noch durch eine Fremdfirma unterstützt.

Bilanz des vergangenen Winters: 2022/2023 wurden in Meine bei 31 Einsätzen im Winterdienst etwa 720 Tonnen verbraucht, in Knesebeck waren es bei 29 Einsätzen rund 670 Tonnen Salz.

Reiner Albring