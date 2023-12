Gifhorn. Damit der Gabentisch des Tierschutzvereins Gifhorn reich gedeckt ist, haben Hunde und Katzen einen Wunschzettel geschrieben.

„Hallo, ich heiße Karamell. Ich wünsche mir hochwertiges Nassfutter zum Beispiel Mac‘s, Mjamjam oder Carny. Ich mag gern alles, wo ganz viel Fleisch drin ist! Ich habe es mit den Pflegern versucht, aber die zappeln so, wenn man sie anknabbert“, schreibt eine Katze aus dem Ribbesbütteler Tierschutzzentrum.

Am Freitag, 8. Dezember, wird im Tierschutzzentrum der Gabentisch gedeckt

Für den Gabentisch am Freitag, 8. Dezember, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Auftrag der Hunde, Katzen und Kleintiere einen Wunschzettel zusammengestellt. Von 16 bis 18 Uhr können die Geschenke abgegeben werden. Außerdem gibt es vegane und vegetarische Brote, Glühwein und Punsch.

Während Kater Seppel für sich und seine Geschwister Nassfutter bevorzugt, wünscht sich der Katzennachwuchs „ganz viel Hygienestreu.“ Spielzeug darf auf dem Katzen-Wunschzettel natürlich auch nicht fehlen. Evi beispielsweise hätte gern Bälle. Ebenfalls willkommen sind Gutscheine, sei es aus dem Zooladen oder von Vet-Concept oder Chic und Scharf. Balou hingegen weiß, was er will: ein paar kuschlige Hundedecken, die allerdings auch mal ganz robust ein paar Hundezähne und die Waschmaschine aushalten.

Gifhorner Tierschutzzentrum hat eine ganzjährige Amazon-Wunschliste

Kaninchen Milky schreibt für seine Artgenossen auf den Wunschzettel: „Neben allem, was Kaninchen so gerne mögen wie getrocknete Kräuter, große Häuschen, leckeres Heu und sowas, wünschen sich die Unentschlossenen unter uns Amazon-Gutscheine. Mal ehrlich, gibt’s was Spannenderes als Pakete zu bekommen?“ Da stimmt das Team vom Tierschutzzentrum zu, deshalb gibt es sogar eine ganzjährige Amazon-Wunschliste. Aber erstmal freuen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einen reich gedeckten Gabentisch für ihre Vierbeiner.