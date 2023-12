Wesendorf. Demokratieskepsis, Rassismus und Antisemitismus: Das sind einige der Themen über die in der Wesendorfer Oberschule gesprochen wurden.

„Demokratievertrauen in Krisenzeiten“ und die Sicht der Menschen auf Politik, Institutionen und Gesellschaft diskutierten am Donnerstagabend in der Oberschule die Journalistin Cosima Schmitt als Moderatorin, Professor Dr. Frank Decker vom Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie der Uni Bonn, Kristin Harney vom Zentrum demokratische Bildung Wolfsburg, Anke Harms, Projektleiterin von „Lass snacken“ und die SPD-Landtagsabgeordnete Kirsikka Lansmann auf Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung.