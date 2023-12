Gifhorn. Das wurde den Besuchern beim Adventsmarkt mit Tag der offenen Tür der Lebenshilfe-Werkstätten im Gifhorner Heidland geboten.

Die Lebenshilfe Gifhorn läutete die Vorweihnachtszeit mit einem Mix aus Adventsmarkt und Tag der offenen Tür ein. Nach drei Jahren Pause lockte der Neustart der Veranstaltung am Samstag ähnlich viele Besucher wie in der Vergangenheit auf das Gelände im Heidland.

Wer sich dort ein Adventsgesteck sichern wollte, musste ähnlich früh auf der Matte stehen wie Familie Markquart aus Gifhorn. „Wir sind schon seit acht Uhr hier und sind mittlerweile zum gemütlichen Teil übergegangen“, berichtete Ulrich Markquart beim Zusammentreffen in der rappelvollen Cafeteria. Neben kulinarischen Angeboten aus der eigenen Küche erwartete die Besucher ein Programm für Klein und Groß. Neben Blicken hinter die Kulissen der Werkstatt für behinderte Menschen lockten Stände mit Dekorationen für Haus und Garten sowie anfangs etwa 350 Artikel Adventsfloristik, die allesamt von den Mitarbeitern der Lebenshilfe hergestellt wurden.

Damit es für die jüngsten Besucher nicht langweilig wurde, sorgten etliche Familienaktivitäten für Unterhaltung. Großen Anklang fand das Eisstockschießen, bei dem Thomas Jäckel in die Rolle des Wertungsrichters schlüpfte. „Plane und Equipment haben wir ausgeliehen, für die perfekten Verhältnisse sorgt das Wetter“, berichtete der Abteilungsleiter der Zweitwerkstatt, der sich sicher auf dem spiegelglatten Untergrund bewegte.

Der Weihnachtsmann notierte Geschenkwünsche

Dass der Weihnachtsmann am Nordpol zu Hause sein soll, ist allgemein bekannt. Dass aber der kürzeste Weg zum Nordpol im Zick-Zack-Kurs über das Gelände der Lebenshilfe führt und an dessen nördlichstem Punkt in einem Gebäude des Fachbereiches Gartenbau endet, war doch etwas überraschend. Wer den Schildern folgte, landete tatsächlich bei einem Rotrock, der mit seinen kleinen Fans in stilvoller Kulisse für Fotos posierte, ihre Geschenkwünsche notierte und sie im klassischen Fotoalbum mit Schnappschüssen blättern ließ, die Elfen und Wichteln bei der Arbeit zeigen. Für den zweijährigen Keno war es die erste Begegnung mit dem Weihnachtsmann. „Er hatte schon großen Respekt“, sagte seine Mutter Desiree Thörmer aus Gifhorn, die mit ihrer Familie auf der Meile unterwegs war.

Auch Melanie Palluck und Töchterchen Chloe zog es vom Ponyreiten direkt zum Weihnachtsmann, dem die Süßigkeiten auszugehen drohten, die er bei seinen Touren über das Gelände verteilte. Retter in der Not war Fachbereichsleiter Stefan Gerecke. „Wir haben rasch Nachschub gekauft“, verriet er. „Wir sind insgesamt glücklich, dass uns die Leute die Treue gehalten haben und es nach drei Jahren Zwangspause wieder ähnlich gut läuft wie davor.“