Gifhorn. 36 Aussteller boten Kunsthandwerkliches, Kulinarisches und Kinderaktivitäten - aber auch Überraschungen. Das war diesmal völlig neu.

Mit einigen Neuerungen wartete am Wochenende der Gifhorner Schlossmarkt auf: Traditionell wurden wie seit 1996 Mistelzweige verkauft, präsentierten sich Vereine und Verbände, aber am Sonntag gab es erstmals auch ein großes Kinderangebot. Die jüngeren Besucher kamen bereits am Samstag auf ihre Kosten, denn Landrat Tobias Heilmann hatte den Weihnachtsmann mitgebracht und der wiederum viele Weihnachtswichtel, die Geschenke an die Kinder verteilten.