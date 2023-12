Gifhorn. Das Mühlenmuseum eröffnet zum ersten Mal seinen eigenen Weihnachtsmarkt. Diese Angebote gibt es schon, weitere sollen folgen.

Die Stadt hat eine Attraktion mehr. Erstmals findet in diesem Jahr ein Weihnachtsmarkt im Mühlenmuseum statt. Der passende Name beinhaltet auch das besondere Ambiente. „Mühlenweihnacht“ haben die Organisatoren um die Geschäftsführer Hargewine und Dr. Kifle Tondo sowie Betriebsleiter Sebastian Lipper die Veranstaltung getauft, die am Freitagnachmittag ihren Auftakt hatte und die an allen Adventswochenenden bis zum 23. Dezember freitags bis sonntags von 15 bis 21 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet ist.