Gifhorn. Der Kreis steht kurz davor, die Mittel fürs „Spektrum“ im Cardenap zu streichen. Der Vereinsvorstand kritisiert das im Offenen Brief.

Die Kreispolitik ist gerade dabei den Haushaltsplan für 2024 aufzustellen. Dabei sei aktuell nicht vorgesehen, dass das „Spektrum“ weiter finanziert wird - das Jugend-Domizil des Queeren Netzwerks, ein „sicherer Raum für Menschen mit einer anderen sexuellen oder geschlechtlichen Orientierung/Identität“. Sollte es dabei bleiben, befürchtet der Vorsitzende Dominik Ruder schwerwiegende Wirkungen: „Dies kann die Schließung des Spektrums zur Folge haben.“ Daher wendet sich der Vereinsvorstand mit einem Offenen Brief an die Kreispolitik.

„Ein solches Zentrum mit seinen zahlreichen Angeboten muss angemessen finanziert werden“, heißt es in dem Brief. „Wir waren überglücklich, als die Kreispolitik im Jahr 2021 unserem Antrag zugestimmt hat, das Spektrum 2022 aufzubauen.“ Damals sei dies noch mit 15.000 Euro gefördert worden. Im Jahr darauf seien die Mittel alleine dafür schon um 50 Prozent gekürzt worden. „Für uns ein harter Schlag, aber wir haben es bestmöglich ausgeglichen und bestehen mit unseren wichtigen Angeboten fort.“

.„Das würde das Ende des Spektrums bedeuten“

Dieses Jahr jedoch drohe die kreisweite Politik die Mittel gänzlich zu streichen. „Das würde das Ende des Spektrums bedeuten“, sagt der Vorstand - „das Ende eines Ortes, der diskriminierten und benachteiligten Menschen ein Treffpunkt ist. Das Ende eines Ortes und auch das Ende eines Engagements, dass den Landkreis auf so vielen Ebenen bereichert.“

Die Kreisverwaltung argumentiere damit, dass sie sparen müsse. „Warum muss dann aber wieder bei der Jugendarbeit gespart werden und warum bei Projekten, die aktiv sind und den Landkreis zu einem lebenswerteren Ort machen?“, fragt das Netzwerk im Brief. Weiter begründe die Kreisverwaltung den Kürzungsvorschlag auch damit, dass die Zielgruppe des Spektrums zu klein sei, um nachhaltige Effekte erzielen zu können. Aber: „Wir haben Angebote für alle Jugendlichen und junge Erwachsenen im Landkreis. Kann diese Zielgruppe ernsthaft ‚zu klein‘ sein?“

Das Gifhorner Spektrum bräuchte jährlich 32.000 Euro

Tatsächlich beantrage das Netzwerk für nächstes Jahr insgesamt 32.000 Euro für das Spektrum, Jugendarbeit und für ein neues Testprojekt, bei dem Menschen sich kostenfrei auf sexuell übertragbare Krankheiten testen lassen können. „Das alles fällt weg, wenn wir keine gesicherte Finanzierung haben.“

Mehr Eigenmittel werde das Netzwerk wohl nur schlecht aufbringen können, sagt der Vorstand: „Unsere Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist nicht dafür bekannt, große Geldreserven zu horten. Sollen wir von Jugendlichen, die unsere Jugendberatung verzweifelt aufsuchen, Geld dafür verlangen, dass sie sich Hilfe suchen? Wir halten das für keinen geeigneten Weg.“

Abschließende Beratung des Kreishaushalts ist am 15. Dezember

Der Kreistag will den Haushalt 2024 am 15. Dezember abschließend entscheiden. „Landesweit werden wir mit unserem Zentrum im ländlichen Raum als Leuchtturmprojekt betitelt. Der Landkreis ist auf Landesebene auch nicht müde, sich damit zu rühmen, und trotzdem sollen wir nun totgespart werden“, kritiseren die Urheber des Briefs. „Alle demokratischen Parteien lobten unsere Arbeit in den besten Tönen. Alle waren begeistert vom CSD 2023.“ Die Gelder nun zu verweigern sei „Wein predigen und Wasser einschenken“.

Das Netzwerk setzt nun auch auf die Bevölkerung, sich bei der Politik für das Spektrum einzusetzen: „Schreibt euren Kreistagsabgeordneten Mails, Briefe oder ruft sie an. Macht ihnen klar, dass wir bleiben sollen. Macht ihnen klar, dass an der Jugendarbeit nicht gespart werden darf. Macht ihnen klar, dass Antidiskriminierungsarbeit, politische Bildung und Orte für benachteiligte Jugendliche gerade in aktuellen Krisenzeiten nicht abgebaut werden dürfen! ... Die Menschen in Gifhorn, die sich für eine vielfältige und offene Gesellschaft einsetzen wollen sind unsere letzte Hoffnung.“

