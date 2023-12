Rühen. Jan Geppert vom Regionalen Landesamt für Schule und Bildung in Braunschweig überreicht die Auszeichnung. Das macht die Schule alles.

Kinder bewegen sich im Alltag immer weniger. Daher wird dem Schulsport an der Realschule in Rühen und der täglichen Bewegung ein hoher Stellenwert eingeräumt. Das zahlte sich nun aus: Die Realschule am Drömling erhielt die Auszeichnung „Sportfreundliche Schule“, wie Rektorin Elke Treptow-Lampert am Freitag mitteilte.

Jan Geppert, Fachberater für Sport beim Regionalen Landesamt für Schule und Bildung in Braunschweig, überreichte der Treptow-Lampert und Susanne Steinort als Fachleiterin für Sport das Zertifikat. „Alle Lehrkräfte freuen sich über diese Auszeichnung und sind stolz, dass sich viele Schüler in der heutigen Zeit noch für bestimmte Sportarten motivieren lassen“, so die Rektorin.

Rühens Schüler tanzen, laufen, schwimmen und fahren in den Schnee

Neben den beliebten Turniertagen in unterschiedlichen Ballsportarten finden jährlich Bundesjugendspiele und der Waldlauf statt. Die Schwimmwoche im Freibad in Brome im 5. Jahrgang zum Ende eines jeden Schuljahres ist ein wichtiger Baustein im Schulkonzept der Realschule. Im Ganztagsbereich besteht eine Kooperation mit dem MTV Vorsfelde, so dass die Schüler neben verschiedenen Ballsportarten sich auch am Hip-Hop-Tanzen erfreuen können.

Seit 2006 wird jährlich eine Skischulwoche für die Jahrgänge 7 bis 10 organisiert. Dazu besteht eine Kooperation mit der Skisparte des SV Jembke. Die Bewegung an frischer Luft in einer neuen ungewohnten Umgebung steht im Vordergrund. „Sport ist nicht nur als Ausgleich wichtig, sondern Schüler lernen hier, mit Sieg und Niederlage umzugehen. Wichtig ist uns dabei, dass die Bewegung den Schülern Spaß macht“, so Treptow-Lampert weiter.

Der Fachbereich Hauswirtschaft unterstützt die Schüler, indem im praktischen Teil auf eine gesunde Ernährung geachtet wird. Denn ohne diese, wären keine erfolgreichen Ergebnisse möglich.

