Gifhorn. Die Inhaberin schließt ihr Geschäft in der Braunschweiger Straße zum 31. Januar. Am Umsatz liegt es nicht – das sind die wahren Gründe.

Wer auch immer in den vergangenen sieben Jahrzehnten in oder um Gifhorn zur Schule gegangen ist, eine Erinnerung ist bei fast allen gleich: Die Schulbücher, Stifte und Hefte und in vielen Fällen auch den Ranzen haben die Eltern in einem bestimmten Laden in Gifhorns Innenstadt gekauft: bei Beyer Bürobedarf. Damit ist bald Schluss: Inhaberin Marion Latus schließt das Ladengeschäft zum 31. Januar. Der Verkauf an Firmen und Schulen geht allerdings weiter.

Beyer findet nicht mehr genügend Fachkräfte

„Wir sind nicht pleite“, entgegnet Latus umgehend möglichen Gerüchten. Im Gegenteil: Das Geschäft brumme nach wie vor – seit gestern zusätzlich durch den Räumungsverkauf. Der Grund für die Aufgabe am Tresen sei allein, dass sie zusammen mit Geschäftsführer und Lebenspartner Gerd Kaiser nicht mehr genügend Mitarbeiter findet. „Wir haben ein tolles Team, sind aber nicht genug.“ Mit derzeit sieben Köpfen statt der nötigen zehn sei das Geschäft nicht auf Dauer zu stemmen. Die Suchen zusammen mit dem Arbeitsamt führten oft ins Leere.

Marion Latus und Gerd Kaiser beenden den Verkauf an Privat zum Ende Januar. © FMN | Reiner Silberstein

Latus stünde gern öfter selbst im Laden mit seiner Verkaufsfläche von 175 Quadratmetern, um Kunden zu bedienen. „Nicht selten sitze ich aber noch bis 23 Uhr hier im Büro.“ Denn die dortigen Aufgaben würden auch immer zeitaufwendiger: „Wir bekommen immer mehr Bürokratie aufgedrückt.“ Da wolle das statistische Landesamt kurzfristige Formulare ausgefüllt bekommen, seien die Kassen für das Finanzamt mit einer digitalen Auslesetechnik auszustatten, seien plötzlich Lizenzgebühren für Kartonagen zu zahlen und vieles mehr. Urlaub hätten die beiden zuletzt im März genommen. Als Latus im Sommer wegen einer Operation ausfiel und mehrere Mitarbeiter gleichzeitig aus Liebes- oder familiären Gründen gingen, sei der Schulbuchverkauf an private Besteller schon nicht mehr möglich gewesen. „Das konnten wir nicht mehr leisten. Das hat die Kunden schon verwundert.“

Opa Herbert Beyer hatte mit einer Buchbinderei am Cardenap begonnen

Latus tue die Schließung sehr weh: „Die Stifte, die Bücher, die Ranzen – die sind mein Leben!“ Seit 1983 arbeitet sie im Geschäft, das ihr Großvater Herbert Beyer 1947 am Cardenap als Buchbinderei eröffnet hatte und dann als Schreibwaren- und Buchhandel erst in der Celler Straße und ab 1950 am heutigen Standort betrieben hat. Das ergibt fast 77 Jahre Firmengeschichte. Marion Latus ist seit 1998 Inhaberin in dritter Generation. „Das war eine sehr schöne Zeit. Und wir haben so viele liebe Stammkunden, da sind viele Herzensmenschen dabei.“

Diese stünden künftig aber nicht ohne Alternativen da – deshalb habe Latus kein schlechtes Gewissen. Buchhändler Lutz Dänzer biete ebenfalls Schulbuchbestellungen an. Ranzen gebe es bereits auch bei Schütte. Aber aktuelle Modelle habe Beyer selbst auch noch einmal ins Lager geholt – die gehen mit in den rabattierten Räumungsverkauif. Die legendären „Ranzenpartys“, die seit 2010 meistens im Autohaus Kühl stattfanden, wird es aber nicht mehr geben. „Das waren immer große Events.“

Das Geschäft mit den gewerblichen Kunden bleibt

Die gewerblichen Kunden wollen Latus und Kaiser jedoch weiter beliefern – dieses sonst oft von Online-Händlern abgewickelte Geschäft sei bei Beyer vor allem in den vergangenen drei, vier jahren immer weiter gewachsen. „Wir haben keine Werbung gemacht, das lief alles über Mundpropaganda“, so Kaiser. Beyer beliefert mehrere Hundert Firmen, die Stadt Gifhorn, das DRK, Stellwerk, Caritas, mehrere Schulen und viele andere mit Büromaterial, Möbeln und Büchern für die Ausleihe. Die Online-Preise könne Beyer sogar häufig unterbieten, sagt Kaiser: „Wir haben die gleichen Großhändler, aber zusätzlich noch den persönlichen Kontakt zu ihnen.“