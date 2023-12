Schwülper. Aus einem Reihenhaus haben Unbekannte am Donnerstag Schmuck gestohlen. Sie nutzten ein Zeitfenster von nur zwei Stunden.

In Schwülper sind Unbekannte am Donnerstag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Tat ereignete sich der Gifhorner Polizei zufolge zwischen 17.40 Uhr und 19.40 Uhr. Die Täter hebelten die Terrassentür zum Reihenhaus an der Straße Eichenkamp auf und stahlen diversen Schmuck.

Die alarmierte Polizei sicherte am Tatort Spuren und sucht zum eingeleiteten Ermittlungsverfahren Zeugen. Hinweise zu verdächtigen oder auffälligen Personen sowie Fahrzeugen nimmt die Polizei in Gifhorn unter der Telefonnummer (05371) 9800 entgegen.

red