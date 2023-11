Brome. In der Samtgemeinde Brome sollen fünf zusätzliche Stellen im Bereich der Kindertagesstätten geschaffen werden. Gibt das der Haushalt 2024 her?

Die Frage ob Pflicht oder Kür bestimmte die Debatte im Ausschuss Wirtschaft, Entwicklung, Finanzen der Samtgemeinde Brome, der am Dienstag im Rathaus tagte. Dabei standen der Haushaltsplan 2024 und der Stellen- und Entwicklungsplan im Fokus. Nach vielen - und zum Teil gegensätzlichen - Wortbeiträgen wurde keine Empfehlung ausgesprochen; der Haushalt soll in den Fraktionen weiter diskutiert werden.

Vor allem ging es um fünf zusätzliche Stellen im Bereich der Kindertagesstätten sowie um eine neu zu schaffende Koordinatorenstelle dafür. Die Verwaltung verwies auf die hohe Quote der Ausfallstunden in den Einrichtungen. Die vorgeschriebenen Angebote seien mit der jetzigen Personalstärke nicht zu halten. Eine extrem hohe Ausfallquote im Kita-Bereich erfordere organisatorische und personelle Konsequenzen. So sollen auch die vertretenden Kita-Leiter und Leiterinnen nicht mehr nur als Vertretung in Abwesenheit, sondern durchgehend eingesetzt werden, um durch die entstehenden Tandems bessere Arbeit zu generieren.

Personalpolitik: Notwendigkeit von zusätzlichem Personal ist unumstritten

Sophie Tinscher, Fachbereichsleiterin Jugend und Soziales, schilderte die Not der Kita-Leiter, die zum Wochenanfang mit den Fehlmeldungen umgehen und zugleich die entstandenen Lücken in den Gruppen durch eigenen Einsatz schließen müssten. Dies hindere den Betrieb erheblich und könne durch den Einsatz eines Koordinators wesentlich erleichtert werden. Die zusätzlichen Stellen dienten vor allem dazu, ein Gegengewicht zu den Ausfallzeiten zu schaffen.

Die Diskussion drehte sich um die Frage, ob die Finanzierung für diese Personalpolitik überhaupt möglich sei. Jürgen Bammel (FWG) erklärte, dass die Notwendigkeit von personellen Verbesserungen unumstritten sei. Dem entgegen stünden die Zahlen des aktuellen Haushalts. Der ließe angesichts von 85 Millionen Euro Schulden derartige Maßnahmen nicht zu, die nicht mehr Pflicht, sondern eher Kür seien. Man könne kein Geld ausgeben, das man nicht habe. Wenn die Ausgabendynamik so anhielte, sei es absehbar, dass künftige Haushaltsentwürfe von der Kommunalaufsicht nicht mehr genehmigt würden.

Der Ausschussvorsitzende Sven Grabowski (SPD) verwies auf die Fürsorgepflicht gegenüber den Beschäftigten in den Kitas. Auch gegenüber den Kindern gebe es eine große Verantwortung. Aus dem Ausschuss gab es den Hinweis, dass mit einer Lawine von frustrierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kitas zu rechen sei, wenn nicht vorsorgliche Maßnahmen getroffen würden. Samtgemeindebürgermeister Wieland Bartels (SPD) betonte, dass die Fehlzeiten der Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Einrichtungen dieser Art in Niedersachsen gleichermaßen verzeichnet würden.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden! Und: Hören Sie auch in unseren tagesaktuellen Podcast „5NACH5“ rein!