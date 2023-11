Hankensbüttel. Die hankensbütteler kunststoffverarbeitung wurde für ihr Engagement im Bereich berufliche Orientierung gewürdigt. So setzt sich das Unternehmen für Schüler ein.

Die hankensbütteler kunststoffverarbeitung (hk) erreichte den 1. Platz beim Wettbewerb „Das hat Potenzial!“ in der Kategorie „Schulewirtschaft-Starter“. Das bundesweite Netzwerk Schulewirtschaft Deutschland würdigte hk für ihr herausragendes Engagement im Bereich beruflicher Orientierung für Schülerinnen und Schüler. Die Preisverleihung fand am 13. November 2023 im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz durch Staatssekretär Michael Kellner in Berlin statt.