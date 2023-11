Gifhorn. Ausgerechnet zu den Haupteinkaufszeiten wird es an attraktiven Zugängen zur Fußgängerzone enger. Hier müssen Autofahrer aufpassen.

Weil sich die Fußgängerzone tagsüber hinter neuen Pollern verbarrikadiert, kommen die Lieferdienste nicht mehr in den Steinweg. Die Stadtverwaltung hat wie angekündigt fünf Ladezonen am Rand der Fußgängerzone als Ersatz eingerichtet. Dort gelten jetzt weitere Parkverbote an bislang attraktiven Stellflächen. Ist das ein weiterer Schritt der Salamitaktik gegen Autoverkehr in der Innenstadt?