Meine. Der Papenteicher Schulausschuss gibt grünes Licht für die behördliche Antragstellung. Das Hortangebot soll eingestellt werden.

An der Grundschule am Zellberg soll ab dem Schuljahr 2024/2025 schrittweise eine offene Ganztagsschule errichtet werden. Mit dem Votum des Papenteicher Schulausschusses biegt das von Eltern und Politik langersehnte Vorhaben in die Zielgerade ein. Als erster Jahrgang sollen die Erstklässler von dem Angebot profitieren, die im Sommer 2024 eingeschult werden.