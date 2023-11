Gifhorn. Die Mehrheitsgruppe hat in Klausurtagung den städtischen Haushaltsplan für 2024 ausgehandelt. Diese Kosten kommen auf die Bürger zu.

Die Mehrheitsgruppe aus CDU und SPD im Gifhorner Stadtrat will die Erhöhung der Kita-Beiträge, die die Verwaltung für den nächsten Haushaltsplan dringend empfiehlt, mitgehen – dreht aber etwas anders an den Stellschrauben: Spitzenverdiener sollen mit einer zusätzlichen Staffelung stärker zur Kasse gebeten werden. Das ist das Resultat der Klausurtagung beider Parteien vergangenes Wochenende in Walsrode.

„Bei minus 8 Millionen Euro im Ergebnishaushalt muss gegengesteuert werden“, sagt Vize-Gruppensprecher Gunter Wachholz (SPD) im Gespräch mit unserer Zeitung. Einsparungen beziehungsweise Mehreinnahmen seien unumgänglich. Inflation, Zinsentwicklung und steigende Personalkosten seien die Gründe dafür, so Gruppen-Chef Thomas Reuter (CDU): „Nur als Beispiel: Der Winterdienst vor den Feuerwehren ist um 50 Prozent teurer geworden. Und so etwas haben wir in vielen Bereichen.“ Der Neubau der Freiherr-vom-Stein-Schule soll aktuell 24 Millionen Euro kosten – mehr als einst Stadthalle und Allerwelle zusammen.

Die Gruppe CDU/SPD will die Grundsteuern anheben

Alternativen zum Geldgenerieren habe die Stadt nicht wirklich, so Wachholz: „Bei zu großem Defizit kommt die Kommunalaufsicht und wir werden mit einem Haushaltssicherungskonzept fremdbestimmt.“ Das bedeute in der Regel die Streichung aller freiwilligen Maßnahmen, also Allerwelle, Stadthalle und der dritten Kita-Kraft. „Das haben wir aber anders geplant“, so Reuter. Da seien sich beide Parteien in Walsrode meistens sehr einig gewesen.

Rund 30 Lokalpolitiker haben nun als Empfehlung formuliert, erstmalig seit 2016 die Grundsteuer A von 400 auf 440 Prozentpunkte zu erhöhen und die Grundsteuer B von 430 auf 470. Gerade Letztere hat Auswirkungen auf die in der Kreisstadt weit verbreiteten Einfamilienhäuser. Im Schnitt, so Reuter, werde jeder Haushalt wohl mit rund 45 Euro mehr zur Kasse gebeten. Auch Mieter seien betroffen, weil Vermieter die Steuer umlegen können – eine durchschnittliche Etagenwohnung könnte wohl mit etwa 27 Euro mehr belastet werden.

Die Kita-Beiträge in Gifhorn sollen neu gestaffelt werden

Die Gewerbesteuer dagegen wollen CDU und SPD unangetastet bei 425 Prozent Hebessatz lassen. Wachholz: „Wir sind damit schon ganz oben hier in der Region.“ Und Reuter: „Eine Erhöhung wäre gerade jetzt auch mit Blick auf Conti Teves ein schlechtes Signal nach außen. Wir wollen ja gern weitere Gewerbe hier ansiedeln.“ Trotzdem rechnen die beiden auch in diesem Bereich mit Mehreinnahmen von 2 Millionen Euro in Erwartung, dass die Gewinne steigen. Allein die Vergnügungssteuer, wie sie in Spielhallen zum Tragen kommt, soll auf den Landeshöchstsatz von 25 Prozent angehoben werden.

Die Kita-Beitrags-Erhöhung will die Gruppe ebenfalls wie von der Verwaltung angeregt in den Jahren 2024 und 2026 umsetzen, allerdings mit leichten Veränderungen: „Wir werden die Staffelung nach oben erweitern“, so Wachholz. Sprich: Für Spitzenverdiener ist dann nicht mit 90.000 Euro das oberste Level erreicht, sondern nach den Stufen 100.000 und 110.000 dann bei 120.000. So sollen gerade die oberen Gruppen – sprich die Doppelverdiener – stärker belastet werden. Wie hoch genau, stehe aber noch nicht fest, so Reuter: „Das ist noch in Beratung.“ Die unteren Bereiche sollen dagegen sozial abgefedert werden.

Trotz des Zwangs zur Konsolidierung wollen beide Parteien aber an manchen Stellschrauben nicht drehen: Hundesteuer, Übungsleiter-Zuschüsse für Vereine und die Willkommensgrüße für Neugeborene sollen unverändert bleiben.

