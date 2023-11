Calberlah. 22 Sponsoren verschaffen der Gemeinde Calberlah ein neues Fahrzeug für Dienstfahrten. Darum ist es kein E-Auto geworden.

Großer Bahnhof für ein schnittiges Gefährt, das den Steuerzahler außer Unterhalt und Betrieb nichts kostet. Mit einer zackig-kurzen Schlüsselübergabe, im Beisein zahlreicher Sponsoren, wurde das neue, werbefinanzierte Fahrzeug der Gemeindeverwaltung offiziell in den Dienst gestellt.

Außer Schriftzug und Wappen auf der Motorhaube ist der VW Caddy nicht als Fahrzeug der Gemeinde Calberlah zu erkennen. Was dafür umso mehr auffällt: Das Auto ist voller Werbung, hauptsächlich für Gewerbe aus der Samtgemeinde. Kaum ein Quadratzentimeter der Karosserie, der nicht mit Slogans verklebt wäre. Das ist der Grund, warum die Gemeinde für das Auto keinen Euro gezahlt hat. Eine Firma aus Süddeutschland die Außenhülle scheibchenweise als Werbefläche verkauft. Insgesamt 22 Sponsoren finanzieren so den 28.000 Euro teuren Benziner, der nach fünf Jahren als rollender Werbeträger ohne weitere Kosten oder Verpflichtungen in den Besitz der Gemeinde übergeht. „Wir können dann entscheiden, ob wir ihn weiter fahren oder verkaufen“, sagte Bürgermeister Thomas Goltermann. „Das ist eine Lösung, die unsere Finanzen schont.“

Eigentlich hatte die Gemeinde ein E-Auto im Blick

Es ist bereits das dritte Fahrzeug dieser Art, mit dem Mitarbeiter der Verwaltung dienstlich durch die weit verzweigte Gemeinde rollen. Eigentlich sollte dieses Fahrzeug ein Elektroauto werden. Warum wurde stattdessen ein sparsamer Benziner geordert? „Als wir uns ein Jahr vor Ablauf des bisherigen Vertrages in diese Richtung bemüht hatten, war kein E-Auto am Markt verfügbar das finanziell gepasst und dessen Karosse ausreichend Platz für Werbung geboten hätte“, sagte Goltermann. „Wir wären diesen Schritt gerne gegangen und hätten auch am Gemeindebüro die Lade-Infrastruktur geschaffen.“

