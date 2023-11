Gifhorn. Der Kulturverein Gifhorn lädt am 1. Januar in die Gifhorner Stadthalle ein. Dort spielt das Braunschweiger Staatsorchester auf.

Das Jahr beginnt in Gifhorn stets mit einem schwungvollen Konzert des Staatsorchesters Braunschweig. So lädt der Kulturverein auch 2024 zum traditionellen Neujahrskonzert am 1. Januar in die Gifhorner Stadthalle ein.

Das Thema Tanz steht im Mittelpunkt des Abends. Das Publikum erwartet ein ausgezeichneter musikalischer Start ins neue Jahr, heißt es in einer Pressemitteilung des Kulturvereins. Unter der Leitung des Generalmusikdirektors Srba Dinic erklingen Kompositionen von Grieg, Saint-Saens, Tschaikowski, Smetana, Weber und Bernstein. Das Programm verbindet Heiteres und Besinnliches zugleich. Populäre Werke werden ebenso erklingen wie die beliebten Klassiker.

Neujahrskonzert: Der Sektempfang beginnt um 19 Uhr

Der Abend beginnt um 19 Uhr mit einem Sektempfang. Dann heißt es „Stoßen Sie mit uns an!“, so der Kulturverein. Anschließend folgt das Konzert um 20 Uhr.

Eintrittskarten für das Neujahrskonzert in der Gifhorner Stadthalle ab 32,30 Euro inklusive Gebühren sind vor Ort in der Vorverkaufsstelle, Steinweg 3 in Gifhorn, unter der Telefonnummer (05371)813924 (Montag und Mittwoch von 10 bis 14 Uhr, Donnerstag von 15 bis 18 Uhr), per Mail an info@kulturverein-gifhorn.de, online und allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden! Und: Hören Sie auch in unseren tagesaktuellen Podcast „5NACH5“ rein!

red