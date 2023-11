Gifhorn. Der Angeklagte wird vor dem Gifhorner Schöffengericht zu einer zweijährigen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. Das sind die Gründe für das harte Urteil.

19 Vorstrafen, die meisten davon einschlägig, da war für einen in Wolfsburg geborenen Italiener nichts zu machen. Der 36-jährige, der vor seiner Untersuchungshaft in Nordhessen gemeldet war, wurde aus der Haftanstalt vorgeführt, in der er seit dem 8. August einsitzt. An diesem Tag hatten ihn Polizeibeamte gegen 2.45 Uhr auf frischer Tat nach einem Einbruch in die Paulus-Kita in Gifhorn verhaftet. Von der Polizei erwischt worden war der 36-Jährige, nachdem er wegen seines verlorenen Portemonnaies noch einmal mit dem Fahrrad zur Kita zurückfuhr.